Die 8. Runde der Frauen-Bundesliga muss vorerst ohne den Hit SKN St. Pölten gegen SPG Altach/Vorderland auskommen. Das für Sonntag angesetzte Spitzenspiel wurde witterungsbedingt vorzeitig auf den 26. November verlegt.

Für die SKN-Frauen wird es dann Schlag auf Schlag gehen. Am 10. November steht das Derby in Neulengbach an und am 14. November startet die Gruppenphase der UEFA Women's Champions League.