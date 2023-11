Genie und Jähzorn: Legendärer College-Trainer Knight verstorben

Die Basketballwelt trauert um Bob Knight, der im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Der College-Trainer wurde in Indiana zur Legende - und bewies weise Voraussicht.

Dass Robert Montgomery Knight eine ganze Menge von Basketball verstand, noch bevor es vielleicht sogar alle anderen verstanden hatten, bewies er im Sommer 1984. Es war der Sommer, in dem er die Olympia-Mannschaft der US-Basketballer, der ein gewisser Michael Jordan angehörte, zur standesgemäßen Goldmedaille führte. So weit, so normal.

"Er ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe", urteilte Knight allerdings großspurig, noch ehe Jordan, der ein sehr guter, aber kein alles überragender College-Spieler gewesen war, auch nur ein einziges NBA-Spiel bestritten hatte. Aus dem Weg, Bill Russell, aus dem Weg, Wilt Chamberlain, "Magic" Johnson, Larry Bird. Was sich 1984 noch ziemlich gewagt angehört hatte, sollte Knight aber schon bald als ziemliches Genie dastehen lassen.

Als solches erwies sich der einstige Forward auch als College-Basketball-Trainer, diesen Karriereweg schlug er ob mangelnden Talents als Spieler schon früh ein. An der University of Indiana coachte er zwischen 1971 und 2000 die berühmten Hoosiers, die er 1976, 1981 und 1987 insgesamt dreimal zum NCAA-Titel führte. In diesen 29 Jahren gewann er unter anderem mit dem legendären Point Guard Isiah Thomas 662 Spiele bei nur 239 Niederlagen, das machte eine beeindruckende Siegquote von 73,5 Prozent.

Knights Ära endete, weil er einen Spieler gewürgt hatte

Knight, Spitzname "The General", war auch für seinen aggressiven Jähzorn gefürchtet, der ihn 2000 - er hatte einen seiner Spieler gewürgt - schließlich den Job kostete. Zwischen 2001 und 2008 trainierte er daraufhin noch die Mannschaft von Texas Tech, begonnen hatte seine große Karriere als College-Trainer 1963 bei der "Army".

Noch ehe Knight 2006 in die College Basketball Hall of Fame aufgenommen wurde, war ihm diese Ehre 1991 in der Naismith Basketball Hall of Fame zuteilgeworden. Am Mittwochabend, wie seine Familie mitteilte, ist er nach jahrelanger Krankheit verstorben. Knight wurde 83 Jahre alt.