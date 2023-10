G2 im Aufwind: Europas einsame Spitze bei LoL Worlds

Europa wankt, Asien dominiert, Nordamerika versagt. Alles wie immer? Nein, dieses Jahr wird ein neues Format gespielt. Das bringt Abwechslung: Riot macht alles richtig.

Ein klein wenig Chaos konnten die Teams in Riots neuem Swiss-Format erzeugen. Der europäische Champion G2 Esports verbuchte zwei Siege gegen asiatische Gegner und konnte sich fast schon für die K.-o.-Phase qualifizieren. Auch Riots Losfee sorgte für Verwerfungen, abseits davon läuft die Schweizer Runde derzeit allerdings exakt so, wie erwartet.

Es ist Halbzeit in der zweiten Phase der League of Legends World Championship (Worlds). Die Swiss Round hat ihre ersten beiden Gewinner und Verlierer. Ins Viertelfinale eingezogen sind, wenig überraschend, bereits die jeweils besten Vertreter der koreanischen (LCK) und chinesischen (LPL) Liga. Gen.G und JDG holten ihren dritten Sieg am Sonntag und schlugen G2 und LNG - ebenfalls aus China.

G2: Zwei Chancen bleiben noch

Das ist noch kein Beinbruch für die europäischen Hoffnung - G2 hat zwei weitere Möglichkeiten, ins Viertelfinale einzuziehen und zumindest auf dem Papier werden die Gegner nun jede Runde schwächer. Vor dem Match gegen Gen.G sagte Coach Dylan Falco „Wir wollen weit im Turnier kommen. Die [ersten beiden] Spiele waren etwas wackelig. Ich hoffe, wir können etwas konstanter spielen."

Die Hoffnungen erfüllte sein Team allerdings nur teilweise. Zwar legte G2 eine Falle in den Picks aus, die sogar zuschnappte, sich aber gegen die Koreaner als wirkungslos erwies. So war der Plan, Ezreal allein auf der Botlane zu lassen und anderswo Vorteile mit einem ungewöhnlichen Lissandra-Pick zu erzielen. Das klappte nicht.

'Caps' höchst erfreut: Für sein Team G2 sieht es gut aus - Das Viertelfinale winkt. Colin Young-Wolff

Spiel zwei des Best of Three wurde dann deutlich: G2 wollte mit Lucian früh auftrumpfen und von diesem Vorteil an aufbauen. Auch das misslang und wurde im Lategame zum Nachteil, denn der Champion fällt dann stark ab. Schnell ging es ebenfalls, Caster 'Atlus' sagte kurz vor der 20-Minuten-Marke über Gen.G: "Baron ist noch nicht mal erschienen und sie drängen sie schon von ihren inneren Türmen weg." - Der Baron-Buff gibt einem häufig erst die Fähigkeit, innere Türme anzugreifen: Gen.G brauchte solche Hilfen nicht. Im nächsten Match wartet NRG aus Nordamerika auf G2, da sollte überhaupt nichts anbrennen.

Europas gemischte Bilanz: Siege, Niederlagen, unerwartete Duelle

Die anderen drei europäischen Teams erlebten ihrerseits eine bisher durchwachsene Schweizer Runde: alle drei verloren ihre erste Partie. Dann schlug Riots Losfee zu und setzte MAD und BDS gegeneinander. MAD triumphierte, ebenso wie Fnatic. Die ihrerseits gegen das vermutlich schwächste Team im Turnier: GAM aus Vietnam.

In der dritten Runde hagelte es dann erneut Niederlagen, was im Swiss-Format alle drei Europäer an den Rand des Ausscheidens bringt.

BDS muss bereits die Segel streichen. Sie konnten kein Spiel in der Swiss Round gewinnen. Colin Young-Wolff

Für BDS ging es schon heute um 12 um alles: Gegen DamwonPlus Kia, um den amtierenden Weltmeister 'Deft', mussten zwei Siege her. Daraus wurde jedoch nichts. Spiel 1 brachte Caster 'Azael' auf den Punkt: "They crush through BDS - Sie walzen BDS nieder“. In Spiel 2 waren die Analysten "äußert unzufrieden" mit dem ersten Pick der Europäer: Sie nahmen Kai’sa und verloren noch krachender als in Durchgang 1. Stattdessen hätten sie wohl etwas Stärkeres aussuchen sollen. BDS ist entsprechend ausgeschieden.

Im zweiten Eliminationsmatch schlug sich das "vermutlich schwächste Team" GAM hingegen blendend gegen die Nordamerikaner von Team Liquid und gab den zweifelhaften Titel damit ab. Liquid hatte sich das aber selbst zuzuschreiben, anhand der Picks im ersten Durchgang wurde deutlich: Sie hatten die Vietnamesen unterschätzt und es hagelte Kritik: "Nicht dieselbe Spielidee, Champions für 5vs5-Teamkämpfe ausgesucht, aber nicht einen Kampf 5vs5 gespielt", waren die Analysten schonungslos.

Nordamerika: Viel Selbstvertrauen, wenig Leistung

Ein wiederkehrendes Thema bei Worlds: Obschon Nordamerika die schlechteste der großen Regionen ist, treten die Teams mit übertriebenem Selbstvertrauen auf. Liquid kegelte sich so ganz aus dem Turnier, Cloud9 erging es nicht besser. Mit seit Jahren sehr fraglichen Leistungen bei Worlds gelang es ihnen diesmal überraschend, MAD in der ersten Runde zu besiegen, nur um dann gegen deutlich überlegene Mannschaften unterzugehen. Zum Beispiel 'Fakers' T1. Gegen den setzte es sogar eine makellose Niederlage: Zwei Türme konnte C9 lediglich zerstören, aber nur, als die Koreaner schon die amerikanische Basis einrissen und sich für so etwas nicht mehr interessierten.

Zwischenfazit: Starke Analysen trotz vorhersehbarer Ergebnisse

Schauen wir in das Tableau der Swiss Round, sind die einzigen Überraschungen also G2, die sehr gute Chancen auf das Viertelfinale haben, C9 und NRG, die eine europäische Mannschaft besiegen konnten, und GAM, die sich vor der Elimination retteten. Alles andere läuft wie erwartet: China und Korea obenauf, der Rest dahinter.

Der Überblick über die Swiss Round. kicker eSport/Riot

Lob kann man Riot Games dieses Jahr jedoch für die Auswahl der Caster und des Analystdesk in der ersten Hälfte geben: Sie vermögen es vielfach, Spiele und Diskussion zur Unterhaltung fortzubauen, gepaart mit messerscharfen treffenden Analysen. Wenn das so bleibt, ist das trotz der vorhersehbaren Ergebnisse ein Gewinn für die Veranstaltung insgesamt - Für die Zuschauenden zahlt sich Swiss also aus.

Jetzt geht es um Alles oder Nichts

Weiter geht es am Donnerstag, dann mit ausschließlich Aufstiegs- oder Eliminationsspielen. Die Teams stehen 2-1 oder 1-2, sie trennt also nur ein Sieg vom Weiterkommen oder eine Niederlage vom Ausscheiden. Zunächst geht es am 26. und 27. ums Ausscheiden, an den folgenden beiden Tagen ums Viertelfinale. Sonntag besteht dann die letzte Chance für die Mannschaften, die 2-2 stehen und spätestens dafür gibt es eine Empfehlung: Hier kann je nach Los wirklich noch alles passieren.