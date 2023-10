Gündogan: "Vielleicht mag es Vinicius, ausgepfiffen zu werden"

Auch wenn der FC Barcelona ungeschlagen in den Clasico mit Real Madrid geht, sieht Ilkay Gündogan noch einige Luft nach oben bei seiner Mannschaft. Mit Vinicius Juniors Art hat er indes kein Problem.

Will ein "Hin und Her" gegen Real Madrid vermeiden: Ilkay Gündogan. IMAGO/Pressinphoto

Er traf schon mit Nürnberg auf Fürth, mit Dortmund auf Schalke und mit Manchester City auf Manchester United, nun wird Ilkay Gündogan auch bald wissen, wie das mit der Rivalität zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid so ist. Lässt man das Testspiel in Texas Ende Juli mal beiseite, erlebt der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen ersten Clasico.

Barça geht zwar als einziges ungeschlagenes Team der Liga ins Duell mit Erzrivale Real Madrid, droht bei einer Niederlage gegen den Tabellenführer aber vier Punkte ins Hintertreffen zu geraten. Umso dringlicher fordert Gündogan seine teils sehr jungen Teamkollegen zu einem erwachsenen Auftritt auf.

"Es ist auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle ruhig bleiben"

"Wir müssen alle ruhiger und geduldiger sein, als wir es in letzter Zeit waren", sagte der 33-Jährige dem katalanischen TV-Sender "Esport3". Es dürfe sich "kein Hin und Her wie beim Spiel gegen Schachtar" entwickeln, das Barça am Mittwoch mit 2:1 gewonnen hatte. "Wir müssen mehr Kontrolle ausüben. In den letzten Spielen haben wir sehr einfache Fehler gemacht, die uns Tore gekostet haben. Mit meiner Erfahrung ist es auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle ruhig bleiben."

Gerade die Jungspunde um Marc Guiu und Fermin Lopez hatten den Titelverteidiger zuletzt in Liga und Champions League auf Kurs gehalten und manche Defensivschwäche übertüncht. Auch Lopez, der gegen Donezk glänzte, müsse aber manchmal noch "die nötige Ruhe finden", so Gündogan, der dabei gerne assistiert: "Ich bin hierhergekommen, um meinen Mitspielern zu helfen, besser zu werden."

Vinicius-Provokationen? "Für mich ehrlich gesagt nicht"

Auf Seiten der Madrilenen würden allen voran La-Liga-Toptorjäger Jude Bellingham und Dribbler Vinicius Junior nur allzu gerne in ein paar katalanische Lücken stoßen. Vor allem Letzterer kann sich im Camp Nou wie immer auf einen besonders unfreundlichen Empfang einstellen - kaum ein Spieler polarisiert in der Liga mehr. "Mancher mag Vinicius' Verhalten als Provokation auffassen, aber für mich ist es ehrlich gesagt keine", nimmt Gündogan den zur Theatralik neigenden Brasilianer im Vorfeld in Schutz. "Natürlich weiß er schon, dass er ausgepfiffen wird, wenn er so etwas macht. Aber vielleicht mag er es, ausgepfiffen zu werden, ich weiß es nicht."