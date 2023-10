Frustrierter Wind und die Frage nach der Krise: "Das ist ein großes Wort"

Nach dem 2:3 in Augsburg und der bereits fünften Saisonniederlage findet sich der VfL Wolfsburg im Niemandsland der Tabelle wieder, vorerst fernab von den eigenen Ambitionen.

Als sie sich das letzte Mal bei einem gemeinsamen Pflichtspiel trafen, geschah dies noch in denselben Farben: Vor fast zwei Jahren, am 28. November 2021, absolvierte Jonas Wind die letzte Partie für seinen Heimatklub FC Kopenhagen, den seinerzeit Jess Thorup trainierte.

In 16 Spielen in jener Saison traf Wind sechsmal, steuerte zudem vier Assists und leistete damit einen großen Beitrag zum Gewinn der dänischen Meisterschaft, die Thorup mit dem Team im folgenden Frühjahr gelang. Wind selbst hatte sich zur Winterpause 2021/22 bereits verabschiedet - in Richtung VfL Wolfsburg, mit dem er nun in Augsburg auf seinen Ex-Trainer traf.

Wiedersehen macht keine Freude

Persönlich verlief der Kontakt des Stürmers mit seinem gerade in der Bundesliga installierten Coach herzlich, rein sportlich aber machte das Wiedersehen zumindest Wind keine Freude. Obwohl der 24-Jährige zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich eingeschoben hatte - bereits sein insgesamt achter Treffer in dieser Saison. Aber: "Mein Tor ist egal", machte Wind nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit dürftigen Darbietung seines Teams keinen Hehl aus seinem Frust. "Wir haben verloren, das Gefühl ist … ja, scheiße."

Zum dritten Mal hintereinander ging der VfL leer aus, in der Fremde nun damit saisonübergreifend schon in sechs der jüngsten sieben Auswärtsspielen und viermal in Folge.

Und das trotz 2:1-Halbzeitführung in Augsburg. Wie konnte das angesichts der langen spielerischen Überlegenheit passieren? "Gute Frage!", so Wind relativ ratlos. "Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben und dann die zweiten 45 Minuten nicht gut genug sind. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist das, was zählt im Fußball. Es ist schlecht und wir müssen daran arbeiten." Es bleibe einfach ein mieses Gefühl nach diesem Gesamtauftritt. "Weil wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Augsburg kämpft aber und spielt dann besser als wir."

Auf Platz neun sind die Wolfsburger nunmehr gelandet, mit sechs Punkten Rückstand auf das obere Drittel und aktuell fernab von ihren Ambitionen. Eine Krise? Wind: "Das ist ein großes Wort. Das will ich nicht sagen, aber wir müssen es besser machen. Wir haben jetzt fünf Spiele insgesamt verloren - auch das ist schlecht."

Hoffnung auf Pokal-Coup gegen RB

Es besteht Handlungsbedarf, am besten in Form von besseren Ergebnissen. Bevor tatsächlich das Wort von der Krise lauter die Runde macht, hätten die Niedersachsen bereits an diesem Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) die Chance zur Kehrtwende, und das im Pokal. Dort freilich geht es nicht gegen irgendwen, sondern das Spitzenteam von RB Leipzig, mit dem man in den vergangenen Jahren mehrfach unliebsame Erfahrungen machte, auch in diesem Wettbewerb.

"Wir wissen auch, das Leipzig eine gute Mannschaft ist", sagt Jonas Wind und wünscht sich einen Ausgang, der unter diesen Vorzeichen ein kleiner Coup gegen den Pokal-Titelverteidiger wäre: "Wir hoffen das Beste und darauf, dass wir einen Sieg landen können."