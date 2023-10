Freispruch statt Haftstrafe für Xabi Alonso "fast wie ein Titel"

Xabi Alonso ist von dem Vorwurf der Steuerhinterziehung bei der Vermarktung der eigenen Bildrechte von 2010 bis 2012 als Profi bei Real Madrid in letzter Instanz freigesprochen worden. Für Leverkusens Trainer ein hoch emotionaler Moment, stand für ihn doch sogar eine Haftstrafe im Raum.

Geht es um einfache Dinge wie Fußball spricht Xabi Alonso in der Pressekonferenz auf Deutsch. Doch wenn es wirklich ernst wird, bedient sich der Spanier des Englischen, um Unklarheiten zu vermeiden. Und so erklärte der 41-Jährige auch am Freitag, als er auf das Urteil in Spanien angesprochen wurde: "Ich werde in Englisch antworten, weil das ein sehr wichtiges Thema für mich ist."

In einem emotionalen Statement legte der Baske dar, welcher Druck auf ihm lastete, weil die spanischen Steuerbehörden und die Staatsanwaltschaft über Jahre gegen ihn ermittelt hatten. Ein Druck, der nun durch das Urteil des obersten spanischen Gerichtshofs, der in letzter Instanz für ihn entschied, von dem Leverkusener Trainer abgefallen ist.

Xabi Alonso erleichtert: "Bis zum Ende gekämpft"

"Es war ein sehr langer Kampf über zehn Jahre", erklärte Xabi Alonso, für den es in der Sache nicht nur um einen einstelligen Millionenbetrag ging. Bislang war publik geworden, dass die spanischen Finanzbehörden eine Nachzahlung von drei Millionen Euro, eine Strafe von 2,25 Millionen sowie 400.000 Euro Zinsen gefordert hatten, wie diverse Medien im September 2015 berichteten. Doch nach Worten von Xabi Alonso hatte die Staatsanwaltschaft sogar auf eine Haftstrafe plädiert.

"Mit diesem Antrag wollten sie mich noch stärker unter Druck setzen, damit wir ein Agreement eingehen, obwohl ich nichts Unrechtmäßiges getan habe", setzte ein sichtlich angefasster Xabi Alonso seine Ausführungen fort, "aber da ich die Überzeugung hatte, alles richtig gemacht zu haben, habe ich bis zum Ende gekämpft."

Kritik an Steuerbehörde und Staatsanwaltschaft

So wie der Spanier sein Vertrauen in die heimische Justiz wiederholt betonte, hat er dies in die dortige Steuerbehörde und die zuständige Staatsanwaltschaft offenbar verloren. "Ich hatte das Gefühl, dass sie wussten, dass sie nicht das Richtige machen, sondern sie nur Druck auf mich ausüben wollten, um dieses Agreement zu erreichen", stellt der ehemalige Weltklassespieler unzweideutig fest.

Dementsprechend groß ist die Erleichterung des Welt- und Europameisters. "Ich habe in den unterschiedlichen Instanzen dreimal Recht bekommen", sagte Xabi Alonso, aber die Steuerbehörden und die Staatsanwaltschaft ("Sie haben mich gejagt") hätten nicht lockergelassen. Bis nun der oberste spanische Gerichtshof erneut bestätigt habe, "dass ich rechtmäßig gehandelt und nichts falsch gemacht habe."

"Für mich ist das fast wie ein Titel im Fußball"

Die Jahre des Drucks und der Ungewissheit sind damit überstanden. "Das war ein sehr anspruchsvolles Thema, aber jetzt kann ich sagen, dass ich wirklich glücklich bin, dass es endlich abgeschlossen ist. Für mich ist das fast wie ein Titel im Fußball", ordnete der frühere Profi von Real Madrid, Bayern München und des FC Liverpool die Bedeutung der Causa ein.

Diese stellte für ihn trotz seines reinen Gewissens eine gewaltige Belastung dar. "Ich hatte die Unterstützung meiner Familie, meiner Anwälte und vielen Leuten, denen Ähnliches widerfahren ist. Es hat zehn Jahre gedauert. Es ist nicht einfach, wenn du dieses Thema immer im Hinterkopf hast", gab Xabi Alonso zu, "jetzt ist das endlich vorbei."