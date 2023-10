Freiberg siegt im Spitzenspiel - Kickers behaupten mit Remis die Spitze

Am Samstag gewann der SGV Freiberg das Top-Duell gegen TSV Steinbach Haiger. Knapp reichte es für den SGV aber nicht zu Rang eins, weil Primus Stuttgarter Kickers gegen den FC-Astoria Walldorf 2:2 spielte. Die TSG Balingen atmete im Keller auf. Tags zuvor besiegelte Kickers Offenbach das Aus von Kassel-Coach Tobias Damm.

Balingen atmet durch

Einen wichtigen 2:0-Erfolg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge feierte die TSG Balingen im Kellerduell mit Schlusslicht TuS Koblenz und lässt damit die tabellarische Lücke zwischen Rang 15 und 16 etwas schmelzen. Ungenauigkeiten prägten das Geschehen auf dem Rasen, nach einer halben Stunde nutzte Meiser einen Fehler in der Koblenzer Defensive zur 1:0-Führung (30.). Nach Wiederanpfiff zeigte sich auch die TuS mal offensiv, dann aber stach erneut Balingen: Nach einem schönen Angriff beförderte Eisele einen Abpraller zum 2:0 ins Netz (52.). Die TSG stand weiter defensiv sicher und ließ nichts mehr anbrennen.

Barockstadt zeigt sich erholt

Für die SG Barockstadt fiel die Partie gegen Aufsteiger Schott Mainz in die Kategorie Pflichtaufgabe, tatsächlich erfüllte Fulda diese mit einem relativ nüchternen 2:0-Erfolg. Die Heimelf hatte von Beginn an mehr vom Spiel, schnürte die Mainzer ein, so sorgte Köhl nach einem Doppelpass auch für die 1:0-Führung (17.). Owusu traf wenig später nur den Pfosten. Und die Heimelf kam druckvoll aus der Kabine, erhöhte durch den kurz zuvor erst eingewechselten Reinhard auf 2:0 (52.). Dabei blieb es, weil von den Gästen am heutigen Tag nicht viel kam und Fulda selbst weitere Chancen liegen ließ. Die SG schüttelt damit erfolgreich die jüngste 0:4-Pleite gegen Hoffenheim aus den Knochen.

Stuttgart kommt in Aalen zurück

2:2 endete das Duell zwischen dem VfR Aalen und dem VfB Stuttgart II. Mit dem ersten Angriff ging die Heimelf durch Kindsvater in Führung, der einen Nachschuss zum 1:0 in die lange Ecke legte (6.). Erst ab Mitte der Hälfte kamen die Stuttgarter besser ins Spiel, nennenswerte Chancen blieben aber Mangelware. Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich der Ablauf: Erster Angriff Aalen, direkt fiel das 2:0 - und diesmal war Kindsvater mit einem Schuss vom Strafraum zur Stelle (47.) Aalen stand nun kompakt, doch ein Doppelwechsel brachte den VfB zurück. Erst köpfte der frisch auf Feld gekommene Galjen nach Flanke von Ulrich das 1:2 (70.), nur eine Minute später war Sturmpartner Kastanaras ebenfalls per Kopf zur Stelle - 2:2. Danach war die U 21 am Drücker, verpasste aber den Siegtreffer.

Carl trifft doppelt gegen die Kickers

Die Stuttgarter Kickers gewannen zwar nicht gegen den FC-Astoria Walldorf, behalten mit dem 2:2 aber die Tabellenführung. Der Primus erwischte dabei einen Traumstart: Mit der ersten Chance köpfte Tekerci eine Kammerbauer-Flanke gleich zum 1:0 ein (3.). Wenig später traf der Torschütze nur die Latte, so konnten die Gäste ausgleichen: Carl bekam im Strafraum den Ball, ließ zwei Gegenspieler alt aussehen und netzte überlegt zum 1:1 ein (18.). In Folge tat sich nicht allzu viel vor den Toren - bis nach einer Freistoßhereingabe kurz vor der Pause nochmals Berisha an den Ball kam und die Kickers wieder etwas glücklich mit 2:1 in Führung brachte (45.+1). Doch es blieb auch im zweiten Durchgang ein Duell auf Augenhöhe - und wieder stach der starke Carl für Walldorf, als er eine Flanke volley nahm und auf 2:2 stellte (59.). Maier verhinderte wenig später gar die Walldorfer Führung, als er einen Kopfball von Carl von der Linie kratzte. In den Schlussminuten einer spannenden Begegnung suchten beide Teams den Lucky-punch, es blieb aber bei der Punkteteilung.

Freiberg jubelt in Haiger

Durch das Kickers-Remis hätte der TSV Steinbach Haiger erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen können, beim 0:1 im Spitzentreffen gegen den SGV Freiberg jubelten am Ende aber die Gäste. Es war ein ausgeglichenes Top-Spiel im ersten Durchgang, in dem die Freiberger die Mehrzahl der Chancen hatten. Tore aber fielen erst nach Wiederanpfiff: Filimon Gerezgiher startete gleichmal ein Solo, das er mit seinem Schuss vom Strafraum in den Winkel sehenswert zum 1:0 für die Freiberger abschloss (46.). Es sollte das Tor des Tages auf dem schwer zu bespielenden Untergrund bleiben, auch wenn die Heimelf durch Güclü nah dran war am Ausgleich. Freiberg stand gut, setzte auf Konter, Steinbach hingegen fiel nicht mehr viel ein.

Homburg muss in Mainz noch zittern

Die DFB-Pokal-Generalprobe ist dem FC Homburg mit dem 4:2-Erfolg bei Mainz 05 II geglückt. In einer Partie mit zunächst ausgeglichenen Anteilen gingen die Gäste Mitte des Durchgangs in Front: Nach einer Ecke köpfte Jansen das 1:0 für Homburg (26.). Und der FC 08 steuerte nach Wiederanpfiff schnell endgültig auf Kurs, wieder war es dabei eine Ecke, die diesmal am zweiten Pfosten Heilig fand - 2:0 (57.). Wenig später traf Quirin für die Homburger nur den Mainzer Pfosten, genauer machte es dann Stavridis, der über den Innenpfosten das 3:0 markierte (74.). Die Entscheidung? Nein, denn dann sorgte erst Rupil per direktem Freistoß für das 1:3 der Mainzer Reserve (80.), und wenig später gelang Nadjombe bei einem zweiten Ball gar das 2:3 (89.). Homburg zitterte, fing aber den durchaus möglichen Ausgleich nicht mehr. Vielmehr besorgte in der Nachspielzeit Quirin noch den 4:2-Endstand.

Offenbach dreht Rückstand

Offenbach begann am Freitag nervös und tat sich schwer, einen Fuß auf den Rasen zu bekommen. Hessen Kassel hatte deshalb zu Beginn optische Vorteile, war bis auf einen gefährlichen Kopfball von Amaniampong aus der 9. Minute aber ebenfalls harmlos. Kassel blieb allerdings auch in der Folge das bessere Team und belohnte sich auch mit dem Führungstreffer. Sararer bekam zu viel Platz und schob in die lange Ecke ein (25.). Mit freundlicher Unterstützung von Kassels Amaniampong, der sich ein Foulspiel an Urbich leistete, war der OFC nur wenige Minuten später wieder zurück in der Partie. Alvarez verzögerte und schob unten links ein. Der Ausgleich gab Offenbach etwas Rückenwind. Mit Glück hätte der OFC die Partie sogar gänzlich auf den Kopf stellen können. Urbich fehlte bei seinem Abschluss aus aussichtsreicher Position aber die Entschlossenheit - letztlich zu zentral und leichte Beute für Langhoff. Nach dem Seitenwechsel stand erneut Urbich im Mittelpunkt. Diesmal machte es der Mittelfeldspieler nach Vorarbeit von Wanner besser und brachte Offenbach in Front (56.). Von Kassel kam nach der Pause offensiv kaum noch etwas - und wenn, dann nicht aus jener Kategorie, die die Kickers an diesem Abend nochmals in ernsthafte Bedrängnis hätte bringen können. Am Ende blieb es beim 2:1-Arbeitssieg für den OFC. Am Tag darauf vermeldete Hessen Kassel dann einen Wechsel auf der Trainerposition.