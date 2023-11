Frankfurts Grahl überzeugt als "guter Rückhalt" und setzt persönliche Siegesserie fort

Zum dritten Mal in dieser Saison hütete Jens Grahl das Tor von Eintracht Frankfurt. Beim 2:0-Pokalerfolg über Viktoria Köln durfte der 35-Jährige dabei zum wiederholten Male einen Sieg der SGE bejubeln.

Bis zur 90. Minuten hatte es gedauert, ehe der in der 63. Minute eingewechselte Ansgar Knauff den berühmten Deckel auf die Partie drauf machte. Die Frankfurter hatten sich im ausverkauften Sportpark Höhenberg lange schwer getan, waren vor allem in der Offensive trotz zwischenzeitlich deutlich höheren Ballbesitzanteilen viel zu blass geblieben. "Am Ende" jedoch, so bewertete Siegtorschütze Knauff den 2:0-Erfolg in der Domstadt, "zählt im Pokal das Ergebnis. Es war bestimmt nicht unser bestes Spiel, aber wir sind eine Runde weiter."

Knauff geht "auf Nummer sicher"

Auch nach dem Dreifachwechsel der Frankfurter kurz nach der Stundenmarke, bei denen Trainer Dino Toppmöller neben Knauff auch Omar Marmoush und Eric Junior Dina Ebimbe für mehr Offensivgefahr gebracht hatte, habe bei der SGE aus Sicht des 21-Jährigen "nicht alles geklappt. Es sind viele Bälle versprungen, es war nicht einfach für uns. Aber am Ende ist es wichtig, dass wir eine Runde weiter sind", fügte Knauff an, der bei seinem Treffer nochmal auf "Nummer sicher gegangen" war und sich für den Abschluss aus kurzer Distanz reichlich Zeit gelassen hatte.

Daran, dass den Adlerträgern letztendlich die zwei Tore überhaupt erst ausreichen konnten, hatte insbesondere Torhüter Jens Grahl großen Anteil gehabt. Der gebürtige Stuttgarter hütete zum dritten Mal in dieser Saison das Tor der Eintracht, nachdem Kevin Trapp, die etatmäßige Nummer eins, aufgrund von Rückenschmerzen bereits am Vortag signalisiert hatte, "dass es nicht gehen wird", wie Coach Toppmöller auf der anschließenden Pressekonferenz erklärte.

Toppmöller mit "großer Zuversicht" bei Götze

Grahl erwies sich derweil aus Sicht des Trainers erneut als "guter Rückhalt", wenngleich er selbst mit ein bisschen weniger Aktionen gerechnet hatte: "Dass es dann so brenzlig wurde, hätte ich dann vielleicht auch nicht erwartet", gab der Routinier zu, der sein Team gleich mehrfach im Spiel hatte halten müssen. Nach seinen bisherigen Auftritten beim 3:1 in Hoffenheim und dem 6:0 gegen HJK Helsinki war es für Grahl in dieser Spielzeit bereits der dritte Sieg im dritten Spiel.

Ob der 35-Jährige auch am kommenden Samstag zum Anfangsaufgebot der Frankfurter zählen wird, für die es auswärts gegen Union Berlin ran geht (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), steht aktuell noch nicht fest. Grahl wäre auf jeden Fall fit, bis dahin sollten auch die Krämpfe wieder verflogen sein, die "beim Hinknien beim Feiern" aufgekommen waren. Toppmöller jedenfalls fand lobende Worte für seinen Torhüter, machte aber auch kein Geheimnis daraus, dass er auf einen Einsatz von Trapp am Samstag hoffe. Frankfurts Trainer sprach außerdem von einer "großen Zuversicht", in Köpenick auch den ebenfalls mit Rückenproblemen fehlenden Mario Götze im Kader zurückbegrüßen zu dürfen.

Ein Sieg bei den Eisernen, die nach der jüngsten Pokalniederlage in Stuttgart (0:1) mittlerweile seit elf Spielen keine Punkte mehr einfahren konnten, würde auf Seiten der Eintracht die Fortsetzung einer mehr als erfreulichen Serie bedeuten. In der Bundesliga liegt die letzte Niederlage bereits über einen Monat zurück, dazu erwies sich die SGE sowohl in der Conference League als auch eben im DFB-Pokal siegreich.