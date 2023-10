Frühjahrsauftakt in Cup und Liga wird vorverlegt

Um dem österreichischen Nationalteam eine bessere Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft in Deutschland zu ermöglichen, wurde der Frühjahrsauftakt in der Liga und im Cup nach vorne verschoben.

Um Österreichs Nationalteam eine bessere Vorbereitung auf die EM-Endrunde (ab 14. Juni) in Deutschland zu ermöglichen, ist der Frühjahrsauftakt sowohl im Cup als auch in der Bundesliga um eine Woche nach vor verlegt worden. Wie die Liga am Montag mitteilte, wurde der Rahmenterminplan in Absprache mit den Clubs dementsprechend angepasst. Das Cup-Viertelfinale findet am ersten Februar-Wochenende statt, der Frühjahrsauftakt in der Liga eine Woche später.

Die darauffolgenden Runden wandern jeweils einen Termin nach vorne, die Meisterschaft kann damit ebenfalls eine Woche früher als ursprünglich geplant beendet werden. Die 32. und letzte Runde ist für 18./19. Mai terminisiert, Halbfinale und Finale im Europacup-Play-off für 23. bzw. 26. und 30. Mai.

Kleine Auswirkungen haben die Änderungen auch auf die 2. Liga, in der der letzte Spieltag von 26. auf 25. Mai vorverlegt wird. Ein etwaiges Relegations-Hinspiel um den Aufstieg würde am 28. anstatt 29. Mai stattfinden.