Frühe Kapitulation, schüchterne Schuljungen und ein spezielles Lied

Das ganze Saarland steht Kopf, der 1. FC Saarbrücken schreibt Geschichte und der FC Bayern leckt seine Wunden. Die Chronologie eines nicht alltäglichen Pokaltags aus der Perspektive von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

9.45 Uhr

Die erste gute Nachricht: Das Spiel findet statt! Trotz der heftigen Regenfälle in den vergangenen Tagen ist der Rasen bespielbar. Dass daran Zweifel herrschten, ist übrigens ein hausgemachtes Problem. 16 Millionen Euro hätte die Renovierung des Ludwigsparkstadions kosten sollen, 46 Millionen wurden es - aber ausgerechnet die 200.000 Euro für die professionelle Rohr-Drainage wurden gespart. Und so säuft der Rasen immer wieder ab. Es wäre nicht die erste Spielabsage gewesen.

18.25 Uhr

Humor haben sie ja hier im Saarland. Auf der Autobahn kurz vor Saarbrücken grüßt nämlich ein überdimensioniertes Plakat einer Firma: "Wasserschaden?" Ja, mit Überflutungen kennen sie sich in der saarländischen Landeshauptstadt bestens aus. Regelmäßig steht die parallel zur Saar verlaufende Stadtautobahn unter Wasser. Bis zum Ludwigspark hat es diese Expertise aber noch nicht geschafft ...

19.20 Uhr

Mit zwei Bussen rollt der FC Bayern aufs Stadiongelände - und wird gleich feststellen, dass es hier etwas anders zugeht als in der feinen Bundesliga-Welt. VIPs, Pressevertreter und Spieler teilen sich nämlich den gleichen Eingang ins Stadion. Mit großen Augen verfolgen die jungen FCS-Fans die ersten Schritte von Harry Kane auf saarländischem Boden. Mit dem Wissen von später: Jetzt wäre wohl der bessere Moment für einen Autogramwunsch gewesen.

Die Helden von 1977 - doch ausgerechnet Stegmayer fehlt

20.15 Uhr

Der Abend steht in Saarbrücken unter einem Motto: Erinnerungen an den 16. April 1977. Vor 46 Jahren ist der FC Bayern hier an Ort und Stelle in der Bundesliga nämlich mächtig unter die Räder gekommen - mit 1:6. Die Helden von damals sind heute hier, Libero Egon Schmitt schwelgt bei "Sky" in Erinnerungen. Doch ausgerechnet Roland Stegmayer, der sich damals mit vier Toren zur Legende machte, fehlt krankheitsbedingt. Die Ausgangslage von damals, die der der frühere Torjäger in einem kicker-Interview erzählte, ist heute eigentlich unverändert: "Die Frage war eigentlich nur, wie hoch wir verlieren werden."

20.43 Uhr

"Nach tristen Jahren gut erholt, wird die Geschichte heute wiederholt" - die Choreografie der Saarbrücker Fans will den Geist von damals ins Jahr 2023 transportieren. Dabei ist die Lage ja noch viel aussichtsloser als 1977. Aber was soll's, einen Versuch ist es ja wert.

Die Helden von 1977: Die Choreographie erinnert an den 6:1-Erfolg. Kreilinger

20.45 Uhr

Der Ball rollt ...

Die frühe Kapitulation - nur auf der Tribüne

21.01 Uhr

... und schlägt das erste Mal im Saarbrücker Tor ein. Das ging etwas zu schnell für den Drittligisten. Auf der Tribüne sind die ersten Kapitulationen zu vernehmen: "Das war's!"

21.27 Uhr

Die Mannschaft scheint von diesen negativen Gedanken - oder sind sie nicht eher realistisch? - überhaupt nichts zu halten. Seit dem Treffer von Thomas Müller hat der FC Bayern nicht einmal aufs Tor geschossen. Und der FCS? Kämpft aufopferungsvoll, spielt aber auch mit. Nur im Strafraum ist immer noch ein Münchner im Weg. Mohamed Naifi und Simon Stehle ärgern sich sichtbar, den bisher besten FCS-Spielzug vertändeltet zu haben.

21.32 Uhr

Der eine oder andere Lyoner-Weck dürfte im Tumult gerade auf den Boden gefallen sein. Denn Saarbrücken gleicht durch Patrick Sontheimer aus - und das völlig verdient. Das ganze Saarland dankt den Bayern für ein Abwehrverhalten, das dem FCS auch im Alltag in der 3. Liga Probleme bereiten würde. Fassungslose Freude auf dem Rasen und den Tribünen. Thomas Tuchels Gesichtsausdruck spricht Bände.

Schreiber läuft warm

Der Garant des Erfolgs: FCS-Keeper Tim Schreiber wächst über sich hinaus. IMAGO/Passion2Press

21.54 Uhr

Da ist er: der zweite Torschuss des FC Bayern. Der sollte sich später noch rächen, denn Leroy Sané hat nichts anderes gemacht als FCS-Schlussmann Tim Schreiber nach einer überraschend beschäftigungslosen ersten Hälfte rechtzeitig warmzuschießen.

22.24 Uhr

Schreiber nimmt Flugstunden, liegt quer in der Luft und lenkt den Schuss von Kingsley Coman sehenswert mit einer Hand über die Latte. Was für eine Parade! Die Einschläge kommen näher.

22.36 Uhr

Die Kräfte schwinden sehr einseitig, die 90. Minute läuft. Allein das Erreichen der Verlängerung wäre eine Sensation, die Chancen dort aber wohl noch geringer. Seit mehr als einer halben Stunde macht sich schließlich ein gewisser Harry Kane warm.

22.40 Uhr

Und deshalb macht der FCS kurzen Prozess: Der erste Konter der zweiten Halbzeit und Marcel Gaus jagt den Ball in die Maschen. Ist das irre, was hier passiert! Das Stadion feiert schon, als wenn es keinen Morgen gäbe ...

22.43 Uhr

Dabei gibt es noch ein paar Minuten zu spielen. Der Ball fällt hinter dem Elfmeterpunkt Serge Gnabry vor die Füße. Luca Kerber wirft sich beim Block in bester Eishockey-Manier nach vorne und bekommt dann den Ball gegen den Arm geschossen. Einen VAR gibt es aber nicht.

22.45 Uhr

Das Spiel ist Aus! Was willst du dazu noch sagen?

Ein Bild für die Ewigkeit: Saarbrücken hat gewonnen. IMAGO/Passion2Press

"Sichergehen, dass Herr Tuchel uns nie mehr vergisst"

22.55 Uhr

"Pokal im Ludwigspark" schallt es durch die Lautsprecher. Das Lied? Eine Abwandlung mit der Melodie von "Skandal im Sperrbezirk" stammt von der lokalen Band "Schaafa Sämpf", die für jede Runde einen neuen Text dichtet. Ein kleiner Auszug dessen, was die mitgereisten Bayern-Fans am Mittwochabend ertragen mussten: "Denn in der allerschönsten Stadt macht Blauschwarz auch die Bayern platt - Pokal im Ludwigspark - Pokal im Ludwigspark - Pokaaaaal - auf geht's, Saarbrücken - Wir wollten Euch nur mal eben sagen, dass für Euch Feierabend ist und sichergehn, dass Herr Tuchel uns nie mehr vergisst." Womit die Band nicht gerechnet hat? Sie muss in dieser Saison noch einen Songtext schreiben.

23.10 Uhr

In den Katakomben gehen weitere Träume in Erfüllung. Wie Schuljungen mit einem schlechten Gewissen steht eine Traube Saarbrücker Spieler vor dem Eingang der Bayern-Kabine in der Hoffnung, ein Trikot der Stars zu ergattern. Und die? Verhalten sich vorbildlich. Erst bringt Sané eine Handvoll Trikots, dann nimmt Teammanagerin Kathleen Krüger sogar zwei Saarbrücker an der Hand und nimmt sie mit in den Bayern-Bereich - und zum Schluss erfüllt Sané nach einem zweiten Gang in die Kabine auch noch die letzten Wünsche der Drittligakicker am größten Tag ihrer Karriere.

23.58 Uhr

Von der Polizei eskortiert bahnen sich die Bayern-Busse ihren Weg durch die Landeshauptstadt. Der FCS hat neue Helden, über die auch in 46 Jahren noch gesprochen wird. Beim FC Bayern wiederum steht Saarbrücken ab sofort direkt neben Vestenbergsgreuth.

PS: Der Achtelfinaleinzug spült Saarbrücken satte 862.400 Euro in die Kassen - da wäre eine Rohr-Drainage für den Rasen drin. Man stelle sich nur vor, dieser Tag Fußballgeschichte wäre ins Wasser gefallen.