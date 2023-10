Fortuna Köln entthront Düren - Nullnummer in Lippstadt - Wuppertal dreht 0:2

Der Freitagabend in der Regionalliga West hatte einiges zu bieten. Der SV Lippstadt und der SV Rödinghausen trennten sich torlos. Fortuna Köln schlug den 1. FC Düren im Topspiel, während das Debüt von Jens Langeneke bei Fortuna Düsseldorf II in die Hosen ging.

Fortuna Köln schlägt Düren im Spitzenspiel

Fortuna Köln kehrt vorerst an der Tabellenspitze zurück. Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Regionalliga West feierten die Kölner dank eines über weite Strecken dominanten Auftrittes einen 1:0-Topspiel-Erfolg gegen den 1. FC Düren.

Wuppertal vermiest Langeneke-Debüt

Lange sah es in Düsseldorf danach aus, als würde Jens Langeneke, der neue Mann an der Seitenlinie von Fortuna Düsseldorf II, ein erfolgreiches Debüt bei der Zweitliga-Reserve erleben. Die kleine Fortuna legte einen frechen Start hin und dem favorisierten WSV in den ersten 30 Minuten gleich zwei Eier ins Nest. In der 13. Minute drückte Bird einen Abpraller zur frühen Führung über die Linie. Wuppertal tat sich enorm schwer, selbst etwas zu kreieren und fing sich in der 33. Minuten den zweiten Treffer des Abends. Monteiro brachte den Ball in den Wuppertaler Strafraum. Im Getümmel war es dann letztlich Manu, der den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen schoss. Wuppertal, das in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt hatte, wie man mit Rückschlägen umgeht, fand auch an diesem Abend die passenden Antworten. Die erste gaben die Gäste noch vor der Pause. In der 42. Minute landete eine schöne Flanke bei Marceta, der frei vorm Tor nur noch den Fuß hinhalten musste. Der WSV kam druckvoll aus der Kabine und stellte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff wieder alles auf Null. In der 52. Minute belohnte Sacir seine Farben für das Powerplay nach dem Seitenwechsel. Auch in der Folge blieb der WSV am Drücker und feilte am dritten Streich des Abends. Dieser schien lange nicht fallen zu wollen - bis zur 87. Minute. Kurz vor Schluss avancierte Benschop wieder einmal zum Matchwinner und verwertete eine Flanke zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Lippstadt verpasst den Befreiungsschlag

Keinen Sieger gab es derweil im Duell zwischen dem SV Lippstadt und dem SV Rödinghausen. Am Ende einer chancenarmen Partie stand am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung. Ein Ergebnis, das keinem Team wirklich weiterhilft. Lippstadt bleibt mit einem Bein im Tabellenkeller, Rödinghausen verpasst den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte.

luk