Fischer: "Es geht in erster Linie nicht um meine Person"

Urs Fischer kann bei Union Berlin in Ruhe arbeiten. Aber wie lange darf der Trainer das noch?

Im Vergleich zum desolaten Auftritt in Bremen (0:2) sah Urs Fischer bei der Pleite im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. "Die Mannschaft kam sehr gut zurecht mit dem neuen System. Wir hatten diesen Zugriff, den wir unbedingt hinbekommen wollten im Vergleich zum Bundesligaspiel", sagte der Trainer, der die Grundordnung von einem 5-3-2 auf ein 4-2-3-1 wechselte.

Gefälliger als sonst kombinierten sich die Eisernen zumindest im zweiten Durchgang nach vorne, wenngleich einmal mehr die ganz großen Hochkaräter ausblieben. Im Rückzugsverhalten dagegen offenbarte Union - wie bereits beim SV Werder Bremen - phasenweise einige größere Lücken, die eher union-untypisch sind. "Ich fand es nicht schlecht, es fehlen aber noch die Abläufe und ab und zu auch der Zugriff", beschrieb Kapitän Christopher Trimmel. Unterm Strich könne er der Mannschaft aber nichts vorwerfen. "Wir müssen jetzt einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten - den Abstiegskampf annehmen und dann werden wir da unten wieder rauskommen."

Und genau dafür wäre laut dem 36-Jährigen Urs Fischer weiterhin der richtige Mann. Der Schweizer lässt dabei nichts unversucht. Er tauscht die Spieler in der Startelf aus, wechselt das System, greift bei Disziplinlosigkeiten hart durch. Aber auch nur irgendein Erfolg in Form von Punkten oder Siegen konnte nun seit elf Pflichtspielen nicht eingeheimst werden.

Wie lange hält die Rückendeckung?

Weshalb die Luft fürs Urs Fischer immer dünner und dünner wird. "Hier geht es in erster Linie nicht um meine Person. Sondern es geht um den Erfolg des Klubs. Ich kann in Ruhe arbeiten, wie es auch sein sollte", unterstrich er. "Natürlich ist die Situation nicht mehr angenehm. Am Schluss sind es die Verantwortlichen von Union, die entscheiden."

Noch genießt er die Rückendeckung dieser Verantwortlichen. Und auch die Spieler stehen hinter dem 57-Jährigen. Aber die Frage ist: Wie lange noch? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass das Team einen neuen Impuls braucht? Fakt ist, dass es derzeit aufgrund des engen Spielplans wohl nur wenig Sinn machen würde, den Trainer auszutauschen. Samstag empfängt Union Berlin die Eintracht aus Frankfurt, dann geht es unter der Woche in der Champions League nach Neapel, ehe die Berliner vor der Länderspielpause noch beim Spitzenteam Leverkusen ranmüssen.

Ein hartes Programm. Spätestens Mitte November werden die Verantwortlichen die sportliche Situation vermutlich neu bewerten und entscheiden, ob sie Fischer den Turnaround noch zutrauen.