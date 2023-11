Fiel vor Schalke: "Gab schon Spiele, die leichter vorzubereiten waren"

Der 1. FC Nürnberg hat am Samstag den befreundeten FC Schalke 04 zu Gast - und mit ihm auch einen neuen Trainer, der für Cristian Fiel noch nicht zu durchschauen ist. Der Club könnte mit dem dritten Sieg innerhalb von sieben Tagen die englische Woche vergolden.

Für den 1. FC Nürnberg geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Nach dem 2:0-Erfolg in Kiel am Sonntag und dem intensiven 3:2 nach Verlängerung über Hansa Rostock am Mittwoch folgt Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) das dritte Spiel in sechs Tagen - und damit die Chance, nicht nur die englische Woche zu vergolden, sondern auch den dritten Ligasieg in Serie einzufahren.

Zu Gast sind die befreundeten Schalker - eine Partie, die eine beeindruckende Kulisse mit sich bringt. Das Max-Morlock-Stadion ist ausverkauft und eine gemeinsame Choreo beider Fanlager geplant. Sportlich ging es auch für die Schalker unter der Woche auf St. Pauli über 120 Minuten, allerdings bereits am Dienstag - und mit dem schlechteren Ausgang (1:2 n.V.).

Schalker Flügelspiel "nicht so leicht zu verteidigen"

Nach dem Pokalaus lautet die Bilanz für den neuen Schalker Coach Karel Geraerts: Drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Sieg. Doch auch wenn noch nicht alles rundläuft, lässt sich der Fußball, den der Belgier spielen will, für Cristian Fiel bereits erkennen. "In den Spielen bis jetzt hat man schon gesehen, dass er aus dem Zentrum rauskippen lässt, um eine ganz klare Überzahl am Flügel zu bekommen. Das ist nicht so leicht zu verteidigen, aber wir werden versuchen, eine Lösung dagegen zu finden", kündigte der FCN-Coach auf der Pressekonferenz an.

Die Vorbereitung auf die Partie sei dabei allerdings nicht so leicht, wie der 43-Jährige gestand. "Es macht es deshalb schwieriger, weil er auch in der kurzen Zeit schon mehrere Systeme gespielt hat und man nicht genau weiß: Kommt er mit einer Dreier-, oder kommt er mit einer Viererkette? Wir werden versuchen, auf beides vorbereitet zu sein. Aber es gab auch schon das ein oder andere Spiel, das leichter vorzubereiten war, als dieses."

Fiel von Geraerts Handschrift beeindruckt

Fiel hat sich dafür auch Spiele von Union Saint-Gilloise unter Geraerts aus der vergangenen Saison angeschaut. "Ich fand es schon beeindruckend, wie er da hat spielen lassen", lobte der Coach. "Da habe ich eine gute Mannschaft gesehen, eine gute Handschrift." Der Club-Trainer ist auch aufgrund der individuellen Qualität überzeugt, "dass wir Schalke 04 nicht mehr so lange in dieser Tabellenregion sehen werden, in der sie gerade sind".

Dennoch sprechen die Vorzeichen am 12. Spieltag klar für den FCN, der mit drei Siegen in Serie in die Partie geht. "Wir kommen aus einem guten Moment und wollen da weitermachen, wo wir im Pokal aufgehört haben." Dabei kann der Coach auch wieder auf die beiden Innenverteidiger Ahmet Gürleyen und Florian Hübner setzen, die das Pokalspiel angeschlagen verpassten.

Sicher ausfallen werden dagegen weiterhin Johannes Geis (Rückstand nach Muskelverletzung), Jannik Hofmann (Rückstand), Joseph Hungbo (Adduktorenverletzung), James Lawrence (muskuläre Probleme), Christopher Schindler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Ivan Marquez, der nach seiner Roten Karte gegen Hertha BSC weiterhin gesperrt ist.