Fiel nach Nürnbergs Auswärtscoup: "Die Kirche im Dorf lassen"

Nach dem zweiten Sieg in Folge hat der 1. FC Nürnberg an die oberen Plätze angedockt und nun 18 Zähler auf dem Konto. Trainer Cristian Fiel wollte nach der Partie nichts vom Begriff einer Spitzenmannschaft wissen.

Zum zweiten Mal in Folge wussten die Nürnberger zu überzeugen und bestätigten nach dem starken Auftritt gegen Hertha BSC (3:1) ihre Form. Am Sonntagnachmittag gab's an der Ostsee bei Holstein Kiel einen verdienten 2:0-Erfolg, der den Mittelfranken Platz acht beschert.

Handwerker erklärt Offensivdrang: "Trainer will das sehen"

Die Startelfänderungen, die Fiel allesamt gezwungenermaßen hat vornehmen müssen, erwiesen sich dabei ebenso nicht als Störfaktor. Viel besser sogar: Die auf drei von vier Positionen veränderte Abwehrkette funktionierte über weite Strecken makellos und hielt die Störche oftmals erfolgreich von Schlussmann Christian Mathenia fern.

Tim Handwerker, der als Ersatz des mit Kniebeschwerden ausgefallenen Nathaniel Brown fungierte, brachte den Club nach knapp 70 Minuten in Front und strahlte ohnehin einen starken Offensivdrang über 90 Minuten hinweg aus. "Der Trainer will das sehen. Ich bin glücklich, dass ich mit meinem Treffer den Sieg einleiten konnte", freute sich Handwerker am "Sky"-Mikrofon.

Ahmet Gürleyen ersetzte in Kiel den Rotgesperrten Abwehrchef Ivan Marquez und arbeitete den relevantesten Faktor des Auswärtserfolgs heraus. "Entscheidend war heute, wer geduldiger im Spielaufbau und präsenter in den Zweikämpfen war. Das waren heute wir", wird der gebürtige Berliner auf der Vereinswebsite zitiert. Auf Handwerkers Treffer folgte in Minute 77 der Knockout durch Can Uzun, der seinen fünften Saisontreffer markierte.

Ich weiß, dass sich die Leute wünschen, am besten morgen wieder in der Bundesliga zu spielen Cristian Fiel über die Fans des 1. FC Nürnberg

FCN-Coach Fiel bewertete den in der Summe ungefährdeten Sieg ebenfalls überwiegend positiv: "Wenn man in Kiel gewinnt, kann man auch mal zufrieden sein und sich freuen." Seine Mannschaft habe es "wirklich gut gemacht". Auf Nachfrage, ob die Mittelfranken denn nun ein Spitzenteam der 2. Bundesliga seien, konterte Fiel, dass man "das große Ganze sehen" müsse und gut daran tue, "die Kirche im Dorf zu lassen". Der 43-Jährige weiß aber natürlich, "dass sich die Leute alle wünschen, am besten morgen wieder in der Bundesliga zu spielen".

Fiel trat sogar noch mehr auf die Bremse und machte klar, dass "wir gut daran tun, Punkte zu sammeln, die uns berechtigen in der 2. Bundesliga zu spielen". 18 Punkte aus elf Spielen und Platz acht in der Tabelle sind für diese Mission zumindest schon mal ein sehr gutes Polster. "Und wenn's dann so ist wie heute, mit der Art und Weise, dann bin ich ein glücklicher Trainer."

Volle Woche: Rostock im Pokal - Ausverkauftes Haus gegen Schalke

Selbst wenn Brown und Jan Gyamerah, der aus privaten Gründen fehlte und von Kapitän Enrico Valentini vertreten wurde, am Mittwoch im Pokal wieder spielbereit wären, hat Fiel eigentlich keine Gründe seine Anfangsformation im Heimspiel gegen Hansa Rostock zu verändern (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Vor allem in Hinsicht auf das nächste Ligaspiel schon am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04, wenn 50.000 Anhänger der beiden Traditionsklubs die Fanfreundschaft des S04 und des FCN feiern, täte dem Club eine eingespielte Abwehrkette sicherlich gut.