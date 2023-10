Fehlstarter in Bochum, wie löst Freiburg sein Tabellenführer-Problem? Das bringt der 9. Spieltag

Am 9. Spieltag geht es im Keller rund - vor allem am Freitagabend im Duell der Fehlstarter. Das Spitzentrio genießt Heimrecht, in Stuttgart wird definitiv eine Serie reißen.

Kellerduell in Bochum, VfB-Heimmacht gegen die TSG und der BVB in der Festung Frankfurt. imago images (3)

Tiefer im Keller geht nicht! Am Freitagabend erwartet der Tabellenvorletzte Bochum (4 Punkte) Schlusslicht Mainz (2 Punkte), beide sind noch sieglos - und das nach acht Spielen. Der VfL kennt das, vergangene Spielzeit gelang dann aber am 9. Spieltag beim 3:0 gegen Frankfurt der erste Dreier. Doch die Bilanz spricht gegen den Revierklub: zehn Duelle mit Mainz, achtmal ging der VfL leer aus und konnte nur einmal gewinnen. Zuletzt setzte es drei Niederlagen gegen den FSV.

Krisenduell auch in Bremen

Der Samstag knüpft gleich mit den nächsten beiden Krisenklubs an: Bremen, dreimal hintereinander ohne Zähler, erwartet Union Berlin, sechsmal punktlos. Werders Milos Veljkovic will die angespannte Situation nicht schönreden, fordert Effizienz statt Schönspielen. Union befindet sich im freien Fall und muss neben den Liga-Pleiten auch drei Königsklassen-Niederlagen verarbeiten, beim jüngsten 0:1 gegen Napoli gab es auch außerhalb des Platzes Nebengeräusche. Bringt Urs Fischer die Eisernen wieder in die Spur? Zumindest die löchrige Abwehr, die in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassierte, gilt es zu stopfen.

Gladbach, Heidenheim und das Problem mit den ruhenden Bällen

Um im Keller zu bleiben: Da befindet sich auch Gladbach. "In allen Bereichen ungenügend" sah Trainer Gerardo Seoane sein Team beim 1:3 im Derby beim bis dahin noch sieglosen 1. FC Köln. Stoßen die Fohlen gegen Heidenheim, das beim 2:5 gegen Augsburg zum dritten Mal ein 2:0 verspielte, den Bock um? Aufpassen müssen beide Klubs bei Standards, beide kassierten neun Gegentore nach ruhenden Bällen - Ligahöchstwert.

Einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf landete Augsburg, nun erwartet der FCA nach dem gelungenen Debüt von Trainer Jess Thorup Wolfsburg. Mit Martin Schmidt gelangen erst einem Coach der Fuggerstädter zwei Siege zum Auftakt.

Stuttgart ohne Guirassy - Bayern mit Neuer?

Vom Keller in die oberen Regionen. Und da hat sich Stuttgart mit sieben Siegen aus acht Spielen eingenistet. Seitdem Sebastian Hoeneß den VfB übernommen hat, erzielte das Team in 16 Partien 41 Tore (2,6 pro Partie). Das Problem: Toptorjäger Serhou Guirassy hat sich verletzt, fehlt nun "einige Wochen". Zudem kommt mit Hoffenheim ein Team, das alle vier Auswärtsspiele gewann. Allerdings hat der VfB auch alle vier Heimspiele gewonnen. Eine Serie wird reißen.

Auf einen Stuttgarter Ausrutscher wird der FC Bayern hoffen, der unter der Woche beim 3:1 bei Galatasaray in der Königsklasse die Fans der Türken dann doch zum Verstummen brachte. Der Blick richtet sich nun auf die Partie gegen Darmstadt und auf die Frage: Feiert Manuel Neuer sein Comeback?

Unabhängig davon sieht es für die Lilien gegen den Rekordmeister im Spiel der beiden laufschwächsten Teams (SVD nur 114,0 Kilometer pro Partie, FCB 114,7) schlecht aus. In den letzten sieben von acht Duellen siegte der FCB. Bayern gewann auch die jüngsten fünf Heimspiele gegen Aufsteiger klar und deutlich.

Zwölf Duelle, elf Punkte: Poliert Köln die RB-Bilanz auf?

Mit Leipzig gegen Köln geht der Samstag zu Ende. Setzt RB den Gang Richtung Top drei fort? Die Sachsen sind seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und zu Hause nur schwer zu bezwingen (achtmal ohne Niederlage). Und Köln? Das kommt nach dem ersten Saisonsieg im Derby gegen Gladbach mit breiter Brust, aber auch mit einer miesen Bilanz gegen RB nach Leipzig: in zwölf Duellen holte der FC nur 11 Punkte. Damit ist Leipzig einer von fünf Klubs, gegen den Köln weniger Punkte errang als es Spiele gab.

Stürmt der BVB erneut die Festung Frankfurt?

Beendet ausgerechnet Dortmund am Sonntag die Frankfurter Serie von 14 ungeschlagenen Heimspielen? Der formstarke BVB, mit fünf Liga-Dreiern in Folge, war das letzte Team, das genau vor einem Jahr mit einem 2:1 letztmals alle drei Zähler bei der SGE entführte. "Weniger sexy, mehr Erfolg" - das von Trainer Edin Terzic ausgerufene Motto soll auch in der Festung Frankfurt zum 50. Sieg gegen die zuletzt zweimal siegreiche Eintracht führen. Gegen keinen anderen Klub gewann der BVB im Oberhaus so oft. Der Sieg in Newcastle war bereits Dortmunds viertes 1:0 in dieser Saison. Terzic würde das freilich auch am Main reichen - kann Emre Can dabei eine Stütze sein?

Tabellenführer und Freiburg - das passt nicht

Leverkusen geht als Spitzenreiter in den Spieltag, zumindest mit Blick auf Freiburg ein gutes Omen. Denn die Breisgauer gewannen noch keines ihrer 24 Gastspiele bei einem Tabellenführer, verloren gar die letzten 15. Bayer 04 kann sich ohnehin derzeit auf seine bärenstarken Außenverteidiger Grimaldo und Frimpong verlassen, die bemerkenswerte sieben bzw. acht Scorerpunkte sammelten. Nicht nur auf das Duo sollte der Sport-Club ein Auge haben, er sollte zudem einen Rückstand vermeiden. Denn unter Xabi Alonso lag Bayer 22-mal in Führung, 20-mal gab es am Ende einen Dreier, zweimal noch ein Unentschieden.