FSV Zwickau: "Zu viele Spieler, die unter dem Schnitt spielen"

Beim FSV Zwickau schrillen die Alarmglocken nach dem 0:5 gegen die VSG Altglienicke. Kapitän Davy Frick und Sportchef Robin Lenk finden teils deutliche Worte.

Pfiffe nach Abpfiff, Zuschauer, die vorzeitig den Heimweg antraten: Die Fans quittierten den Auftritt beim jüngsten 0:5 gegen die VSG Altglienicke mit klaren Gesten des Missfallens. In der Mixed-Zone herrschte ähnlich dicke Luft. Kapitän Davy Frick, der wegen Hüftproblemen kurzfristig ausfiel, machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Dieser ganze Weg, dieser momentane Trend ist von den Ergebnissen her nicht gut. Wir haben acht Punkte. Das ist nichts. Eindeutig viel zu wenig", kritisierte der 33-Jährige.

Der Geduldsfaden ist nicht nur bei den Anhängern dünner geworden. Frick: "Wenn noch irgendjemand behauptet, wir befinden uns nicht im Abstiegskampf, dreh ich durch. Mir geht dieses Geschwafel über Potenzial langsam auf den Sack. Anhand der Tabelle sieht man, dass wir deutlich zulegen müssen."

Die Chefetage sieht es ähnlich und lud zu Wochenbeginn zur Lageanalyse ein. "Es waren konstruktive Gespräche. Man muss sich aber auch die Situation in der Sommerpause vor Augen führen. Es gab für die neu zusammengestellte Mannschaft praktisch keine Vorbereitung. Dreieinhalb Monate später kann nicht gleich alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Die Mannschaft braucht Zeit", mahnt Sportchef Robin Lenk zu Ruhe und Demut.

Zu selten Normalform

Was ihm und Trainer Rico Schmitt zu denken gibt ist, dass Marc-Philipp Zimmermann, derjenige, der als einziger Vollzeit arbeiten geht, einer der wenigen ist, die Normalform abrufen. "Wir haben momentan zu viele Spieler dabei, die unter dem Schnitt spielen", sagt Lenk, ohne Namen zu nennen. Adressiert dürften die Worte unter anderem an Jahn Herrmann sein, der nach sehr gutem Beginn in den letzten Wochen mehr und mehr abgetaucht ist und sich im Formloch befindet. Auch die Torhüter Lucas Hiemann und Benjamin Leneis hatten vor der Festlegung auf eine klare Nummer eins nicht die letzte Sicherheit ausgestrahlt. Yannic Voigt kann auch noch zulegen, was ebenfalls für Mike Könnecke gilt, der aber auch erst aus einer längeren Verletzungspause nach Meniskus-OP zurückkam.

Lenk: "Was man bei allem nicht vergessen darf ist, dass viele Neuzugänge bis vor dieser Saison Halbprofis waren und erst mit dieser neuen Intensität klar kommen müssen oder aber sie hatten wenig bis kaum Spielpraxis, sodass sie erst Spielsicherheit erlangen müssen."