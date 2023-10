FM24: Mannschaftsgefüge und Crossplay - Features der Console-Edition

Auch in diesem Jahr wird es eine Konsolen-Edition des Football Manager 2024 geben. In dieser soll sich einiges tun. Wir stellen zusammen, welche Features euch erwarten.

Trotz der verspäteten Veröffentlichung des Football Manager auf PlayStation 5 "übertraf die Version die Erwartungen" des Entwicklers, wie Miles Jacobson im Entwickler-Blog schrieb. Die Expansion auf die Next-Gen-Konsolen bescherte Sports Interactive drei Millionen Spieler mehr. Dementsprechend wird die Reihe logischerweise auch weiterhin auf der Xbox One sowie Series X/S und PlayStation 5 fortgeführt.

Langersehnter Community-Wunsch auch auf Konsole erfüllt

Bekommt die PC-Version des Football Manager viele von der Community seit langem gewünschte Features, erhält einige davon auch die Konsolen-Edition. Angefangen mit dem Dauerthema Standardsituationen. So gibt es künftig auch auf der Xbox und PlayStation die Möglichkeit, "an beiden Enden des Spielfelds den Unterschied zu machen", wie es im Deep Dive des Entwicklers heißt.

Sorgen soll dafür der neue Standard-Editor des FM24, der "für den Einsatz in FM24 Console adaptiert" wurde. Der Co-Trainer stelle euch vier Schlüsselfragen, in denen ihr "eure zentralen Verteidigungs- und Angriffspräferenzen" bestimmt. Anhand der Antworten generiert euer Assistent schließlich passende Routinen für jedes Szenario. Außerdem vergeben eure Mitarbeiter für jede Rollenkategorie die Anweisungen automatisch - dies müsse also nicht mehr manuell vorgenommen werden.

Mehr Action auf dem Platz?

Der "Großteil der Verbesserungen bei der Match Engine in der klassischen Desktop-Version" soll auch in der Console-Edition enthalten sein. Darunter zu verstehen seien Animationsverbesserungen bei der Bewegung ohne Ball oder optimierte Positionswechsel von Spielern. Zudem werde es auch auf der PlayStation und Xbox die Rolle des inversen Außenverteidigers geben, "der im eigenen Ballbesitz als Innenverteidiger agiert und im gegnerischen Ballbesitz als traditioneller Außenverteidiger".

Außerdem verspricht der Entwickler, dass auch die Grafik "einen großen Schritt nach vorne gemacht" habe. Die Begegnungen sollen "noch realistischer und immersiver" erscheinen dank Verbesserungen bei der Ballphysik und Beleuchtung.

Mehr Kontrolle im Training

Bevor es jedoch auf dem Rasen um Punkte geht, steht das Training an. Im "FM24 Console" soll der virtuelle Coach mehr Kontrolle habe, wie er das Team einstudiert. So lasse sich künftig der Trainingsschwerpunkt der Mannschaft für die Folgewoche auswählen. Außerdem erhaltet ihr zusätzlich durch Nachrichten einen besseren Überblick über die tägliche Leistung der Schützlinge.

Während der Saison sollt ihr die Einheiten visualisiert bekommen, "die euer Team während der vergangenen paar Wochen absolviert hat". Auf Basis dessen könnt ihr entscheiden, auf welche Bereiche ihr als Nächstes setzt. Außerdem feiern die Angriffs-, Verteidigungs- und Torwarttrainingseinheiten in der Konsolen-Version ihr Debüt. Darunter ist das Trainieren in Gruppen zu verstehen. Diese würden zwar vom Mitarbeiterstab automatisch festgelegt, allerdings könnt ihr die Spieler umherbewegen.

Mannschaftsgefüge nicht mehr nur unter der Haube

Ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg ist jedoch nicht nur das Training, sondern auch ein intaktes Mannschaftsgefüge. Das war in "FM23 Console" mehr oder weniger unter Haube. Das heißt: Es wurde nicht explizit aufgeführt, ob Entscheidungen rund um Spielzeit oder auch Transfers Auswirkungen darauf Einfluss hatten. Künftig wird das Mannschaftsgefüge jedoch auch auf der Konsole ein größeres Thema.

Hierfür möchte der Entwickler jedoch nicht das aus der PC-Version bekannte System kopieren, sondern ein neues einführen. Zu Beginn müsst ihr festlegen, "welche Art von Boss ihr sein wollt". Insgesamt zehn Prinzipien werden euch vorgestellt, drei davon müsst ihr auswählen. Dank dieser Grundlage sollen die Spieler wissen, welche Werte ihr vertretet und was ihr von ihnen täglich erwartet. Außerdem resultiere dadurch ein "besseres Verständnis für die Persönlichkeiten eurer Spieler und dafür, wie sie auf eure Entscheidungsfindung und Herangehensweise reagieren".

Damit all das auf und abseits des Platzes den erwünschten Effekt erzielt, müsst ihr euch jedoch zunächst die Akzeptanz eurer Spieler verdienen. Das stellt ein komplett neues Konzept dar. Je mehr Akzeptanz ihr bekommt, desto mehr glauben die Akteure an eure Vision und Führung. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Niveaus: "Auf einer Wellenlänge, enthusiastisch, überzeugt und zugetan". Je nachdem, wie ihr mit dem Schützling umgeht, kann sich das selbstverständlich ändern.

Wie von der PC-Version bekannt, solltet ihr euch Reaktionen oder Maßnahmen gründlich überlegen. Denn auch andere Mitglieder der Mannschaft kann diese tangieren, welche sich zum Beispiel mit dem Betroffenen solidarisieren.

Forderungen an den Vorstand begründen - Crossplay ausgeweitet

Ihr braucht dringend mehr Transferbudget oder wollt den Ausbau des Stadions vorantreiben? Um eine kleine Finanzspritze könnt ihr wie gewohnt beim Vorstand anfragen. Um die Erfolgschancen zu maximieren, könnt ihr in "FM-Console" künftig eine Begründung dazu abgeben und bestimmte Projekte mit einer höheren Priorität versehen.

Nicht zuletzt wird das Crossplay ausgeweitet. War es bisher nur möglich, gegen Leute auf derselben Plattform anzutreten, können nun PS5-Spieler auf Xbox-Spieler treffen. Das Crossplay werde zudem für alle drei Online-Spielmodi zur Verfügung stehen. Erscheinen wird "FM24 Console" am 6. November für die PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.