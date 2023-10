FIFA bestätigt Tonalis Sperre für alle Wettbewerbe

Die zehnmonatige Sperre von Sandro Tonali ist nun auch von der FIFA bestätigt worden. Der in einen Wettskandal verwickelte Profi von Newcastle United darf bereits am kommenden Samstag nicht mehr mitwirken.

Am Donnerstag hatte der italienische Verband FIGC bekanntgegeben: Sandro Tonali wird im Zuge des Wettskandals für zehn Monate gesperrt. Diese Sperre ist nun von der FIFA bestätigt worden: Sie gilt ab sofort und dem Antrag des FIGC entsprechend für alle Wettbewerbe.

Newcastles Trainer Eddie Howe hatte noch gehofft, dass sein Neuzugang am kommenden Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers (18.30 Uhr) zum Einsatz kommen könnte. Die Champions-League-Partie am vergangenen Mittwoch gegen Borussia Dortmund (0:1), in der Tonali noch eingewechselt worden war, dürfte nun jedoch die vorerst letzte Partie des italienischen Nationalspielers gewesen sein.

Tonali muss Auflagen erfüllen, um längere Sperre abzuwenden

Die Saison ist für Tonali damit beendet. Ebenso steht der Mittelfeldspieler nicht für die EM in Deutschland zur Verfügung, sollte sich Italien qualifizieren.

Wegen der Verwicklung in den Wettskandal muss sich Tonali einer mindestens sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. Zudem wird er an 16 Vorträgen zum Thema Spielsucht teilnehmen müssen. Sollte er gegen die Maßnahmen verstoßen, droht eine erheblich längere Sperre von über drei Jahren.

Tonali gab seine Spielsucht zu. Er soll auf Spiele seiner früheren Klubs gewettet haben. In den Skandal sind neben ihm auch Nicolo Fagioli von Juventus Turin und Aston Villas Nicolo Zaniolo verwickelt. Fagioli war bereits für sieben Monate gesperrt worden, gegen Zaniolo laufen die Ermittlungen noch.