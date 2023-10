FC Pro: Aus in den Regionals - und jetzt? Was FC 24 noch parat hält

Die Regional Qualifiers haben in FC Pro für einen großen Schnitt gesorgt. Für etliche eSportler ist der WM-Traum in FC 24 geplatzt. Oder doch nicht? Welche Hintertürchen und Optionen hält die Saison noch parat?

Das Scheitern in den Regionals hat viele Spieler geschockt. Mustafa 'xMusti19' Cankal etwa berichtete danach, sich "schlecht" zu fühlen: "Sowas hatte ich noch nie", schrieb der FOKUS-Profi auf X (vormals Twitter). Ein Foto zeigt ihn selbst mit geröteten Augen. Das Schicksal des früheren St. Paulianers teilten allein in der Region Europa Ost satte 244 Qualifier-Teilnehmer. "Die Saison ist schon im Oktober gelaufen", meinte Cankals Teamkollege Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Doch stimmt das auch?

Für eSportler ohne Verein mag es so erscheinen - insbesondere mit Blick auf die WM. Allerdings hat EA SPORTS in FC Pro einige Optionen für die nächsten Monate integriert. Außerdem besteht das Hintertürchen über die nationalen Ligen. In diesen werden 28 der 32 Plätze für die FC Pro World Championship im Sommer 2024 vergeben. Doch was nützt das Spielern, die bei nicht-teilnahmeberechtigten Organisationen unter Vertrag stehen? Das hängt wohl stark von der jeweiligen Organisation oder Agentur ab.

Zwar sind auf der Homepage der Virtual Bundesliga (VBL) die Kader der 35 Klubs für die kommende Saison in der Club Championship noch nicht bekannt gegeben. Intern ist der Anmeldeschluss allerdings schon am 15. Oktober erfolgt. Es gibt während der laufenden Spielzeit jedoch ein Nachmeldefenster, in dem jeder Verein noch maximal zwei neue eSportler melden kann. Insofern sich alle beteiligten Parteien einig werden. Free Agents dürften sich damit leichter tun. Welche Alternativen haben vereinslose eSportler sonst noch?

Regional Cups als finanzielle Fallschirme

Zumindest aus finanzieller Sicht hat EA SPORTS kleinere Fallschirme eingeplant. Wer den Sprung in den FC Pro Global Qualifier respektive die FC Pro Open verpasst, kann ab November wieder an der Open Ladder teilnehmen. Diese führen zum Ende des Jahres zu zwei FC Pro Open Regional Cups, die in Europa jeweils mit 33.500 US-Dollar als Preisgeld dotiert sind. Ein WM-Ticket ist über diesen Weg jedoch nicht mehr zu gewinnen. Community-Turniere wie den Blacki Cup hat der Entwickler in FC 24 zudem eingeschränkt.

Die kompetitiven Optionen sind somit begrenzt, aber vorhanden. Für die 64 Spieler, die sich tatsächlich für den Global Qualifier qualifiziert haben oder eingeladen wurden, geht es am 10. November weiter. Dann stehen zunächst die Schweizer Runden an. Am darauffolgenden Wochenende wird das Double-Elimination-System 16 Spieler ermitteln, die zu den vier Wildcards rücken - in die FC Pro Open. Wo dann über mehr als zwei Monate hinweg die vier WM-Fahrkarten im neuen eSport-Ökosystem ausgespielt werden.