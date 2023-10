FC 24: Title-Update 4 fixt Trickster-Glitch - Elfmeter-Lotterie beendet

Mit Title-Update 4 knöpft sich EA SPORTS den Trickster-Glitch in FC 24 vor - klebende Bälle sollen der Vergangenheit angehören. Zudem kümmert sich der Entwickler um 60 weitere Punkte. Ist das noch "ganz normal"?

Der Aufschrei war groß, als in der vergangenen Woche plötzlich Fans in FC 24 begannen, mit dem Ball einfach ins gegnerische Tor zu laufen. Möglich machte es der Trickster-Glitch, der die virtuelle Kugel an den Körper der Spielfiguren klebte. Diese waren in der Folge nicht aufzuhalten - und für viele Community-Mitglieder der Start in die Weekend League ruiniert. Einem temporären Workaround lässt EA SPORTS nun im Rahmen von Title-Update 4 die Behebung folgen. Der PlayStyle "Trickster+" ist wieder zurück im Spiel.

Und das ist noch längst nicht alles: Der neue Patch umfasst 60 weitere Punkte. Damit fällt er zwar deutlich kleiner aus als Title-Update 3 - aber immer noch stattlich. Auf Nachfrage von kicker eSport erklärte der Entwickler, dass "Patches, gerade in der ersten Zeit nach dem Release, bei Videospielen ganz normal" seien. Deswegen wollte EA SPORTS auch kein "spezifisches Statement" gegenüber der Öffentlichkeit abgeben.

Es sieht so aus, als hätten wir bis EA SPORTS FC 25 eine Beta. Kommentar des Accounts 'Jason I' auf X (vormals Twitter)

Natürlich sind Patches in den ersten Wochen nach Release "ganz normal". Der aktuelle Umfang ist es aber nicht unbedingt. Title-Update 3 und 4 für FC 24 kommen zusammen auf etwa 170 Punkte. Zum Vergleich: Die beiden größten Title-Updates in FIFA 23 wiesen gemeinsam rund 120 Punkte auf - ein doch recht deutlicher Unterschied. Nutzer 'Jason I' formulierte es auf X (vormals Twitter) ganz nüchtern: "Es sieht so aus, als hätten wir bis EA SPORTS FC 25 eine Beta."

Problematische Karten-Kombinationen repariert

Doch was steckt inhaltlich sonst noch in Title-Update 4? Der Publisher behebt den Elfmeter-Bug, der zuletzt die Kreisanimation um den Ball ausschaltete - das Timing geriet in der Folge zur Lotterie. Außerdem konnten einige Karten in Football Ultimate Team (FUT) nicht miteinander im Kader stehen. Das betraf laut EA SPORTS die Kombinationen aus Gerd Müller und dem jüngst verstorbenen Sir Bobby Charlton, Franck Ribery und Jairzinho sowie Camille Abily und Xabi Alonso.

An den beiden Current-Gen-Konsolen und am PC werden die persönlichen Einstellungen nun wie vorgesehen gespeichert, dabei sollen keine Fehler mehr auftreten. Im Vergleich zu Gameplay und FUT fallen die Listen der Fixes für Clubs, VOLTA und Karrieremodus deutlich kürzer aus. In Letzterem wurden unter anderem Pressekonferenz-Tutorials, Scouting-Berichte und Warnungen zu auslaufenden Verträgen überarbeitet.

Kurz nach Veröffentlichung von Title-Update 4 hat sich außerdem schon ein schwerwiegender Folgefehler offenbart: FC 24 crashte beim Start von neuen und teils auch beim Laden von bestehenden Karrieren. EA SPORTS hat das Problem am späten Donnerstagabend behoben.

Vollständige Patch-Notes zu Title-Update 4

Ultimate Team

Folgende Änderung wurde vorgenommen:

In den Spieleinstellungen wurde eine Einstellung zur Aktivierung und Deaktivierung der Evolutions-Overhead-Anzeige hinzugefügt.

Folgende Probleme wurden behoben:

Die Elfmeterpräzisions-Anzeige war in Elfmeterschießen in Champions-Partien nicht sichtbar.

Ein Bronze-Tifo konnte statt des korrekten Bonus fälschlicherweise für einige Rivals-Meilenstein-Stufen angezeigt werden. Dies war nur ein visuelles Problem.

Bestimmte Spieler-Item-Kombinationen konnten nicht im gleichen Team platziert werden:

Gerd Müller und Bobby Charlton, Franck Ribery und Jairzinho sowie Camille Abily und Xabi Alonso.

Die Founders-Evolution zeigte fälschlicherweise ein Spieler-Item an, das nicht dafür ausgewählt wurde. Dies war nur ein visuelles Problem.

Nach dem Bieten auf ein Spieler-Item im Transferkandidaten-Preisvergleichsbildschirm konnte der Bildschirm nicht wie beabsichtigt verlassen werden.

Nach dem Öffnen eines Packs und dem Austauschen eines doppelten Items gegen eine tauschbare Version auf dem Neues-Item-Bildschirm wurde der Schnellverkaufswert nicht immer angezeigt. Dies war nur ein visuelles Problem.

Längere Pack-Beschreibungen scrollten nicht automatisch im Shop.

Das Verlassen des Bildschirms "Alle Belohnungen anzeigen" in Squad Battles führte zum Gegnerauswahl-Bildschirm statt zum eigenen Rang-Bildschirm.

Ein Problem wurde behoben, das die Auswahl des Evolution-Spieler-Items beeinflussen konnte.

Konzept-Items wurden im Team nicht automatisch ersetzt, wenn ein Ersatzspieler-Item über die Transfermarkt-Oberfläche im Team-Bildschirm erhalten wurde.

Eine Fehlermeldung konnte erscheinen, nachdem versucht wurde, ein Konzept-Item für eine Evolution auszuwählen.

Beim Tauschen eines Manager-Items zeigte die Chemie-Oberfläche fälschlicherweise eine grüne Farbe für niedrigere Chemie-Werte. Dies war nur ein visuelles Problem.

Im Rivals-Modus zeigte das Pause-Menü den Mannschaftsnamen des Gegners statt des Vereinsnamens.

Die Fortschritts-Tifo-Belohnungen konnten nicht immer vorab angeschaut werden.

Gameplay

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Der mögliche Effekt von Direktabnahme-Präzisionspässen aus extremen Winkeln wurde verringert.

Die mögliche Genauigkeit von akrobatischen Schüssen wurde leicht reduziert.

Bei Flanken von einer Flügelposition werden Spieler nun vorzugsweise den Fuß verwenden, der der Seitenlinie am nächsten ist.

Diese Änderung gilt nicht für Trivela-Flanken und hohe Flanken.

Folgende Probleme wurden behoben:

In einigen Situationen konnte der Ball irrtümlicherweise beim Laufen am Bein des dribbelnden Spielers kleben bleiben.

In einigen Fällen kamen hohe Präzisionspässe nicht zum gewünschten Empfänger.

Bei Änderung der Zieleingabe in den letzten Momenten einer Schussanimation mit dem Außenrist ging der Schuss manchmal auf den Torhüter statt auf den gewünschten Punkt.

Bei hohen Dropkicks mit geringer Schusskraft kam der Ball gelegentlich nicht zum gewünschten Empfänger.

Manuelle Pässe, die durch die Spielstile "Schnittstellenpass" und "Weiter Pass" beeinflusst wurden, funktionierten nicht immer wie beabsichtigt.

Beim Versuch, einen Pass als Verteidiger zu blocken, konnte manchmal eine falsche Blockanimation auftreten.

Während einer bestimmten Torhüterparaden-Animation konnte der Arm des Torhüters durch den Rasen gehen. Dies war nur ein visuelles Problem.

In seltenen Fällen blickte der Torhüter nach einer Parade kurz in Richtung des eigenen Tors, während er aufstand.

In einigen seltenen Situationen blickte der Torhüter vom Ball weg, wenn er versuchte, einen Schuss zu parieren.

Mit Flair ausgeführte Pässe konnten manchmal auftreten, wenn Swerve-Pässe auf Abruf mit 40 Prozent oder mehr Kraft angefordert wurden.

Spieler konnten manchmal durch einen Kameramann in der Nähe der Werbebanden laufen.

Karrieremodus

Folgende Probleme wurden behoben:

Pressekonferenz-Tutorials konnten gelegentlich auch nach der ersten Pressekonferenz in der Managerkarriere weiterhin angezeigt werden.

In der Managerkarriere konnten Scout-Berichte für unterklassige Vereine auch hochwertige Profis aus Top-Ligen zeigen, die nicht daran interessiert waren, in eine unterklassige Liga zu wechseln.

Die Scouting-Anweisungen "TH-Spielstile", "Alle Spielstile" und "Ohne" waren im Karrieremodus nicht verfügbar.

Wenn ein Profi in der Managerkarriere vor dem Karriereende stand, konnte die Warnung vor auslaufenden Verträgen fälschlicherweise angezeigt werden, obwohl alle anderen Verträge verlängert wurden.

Das Markenpräsenz-Ziel funktionierte in der Managerkarriere nicht korrekt.

Die Aktivität "Ein Buch von einer Club-Legende lesen" konnte in der Spielerkarriere häufiger vorkommen als beabsichtigt.

Am Ende einer Spielerkarriere-Saison konnte ein angebotener Vertrag ein falsches Team anzeigen, wenn man für ein Zielteam unterschrieb.

Clubs

Folgende Probleme wurden behoben:

Beim Spielen als Torhüter im StrongHER-Stadion war die Sicht aufgrund der Stadiongeometrie irrtümlicherweise eingeschränkt.

In bestimmten Szenarien konnten Spielstile, die nicht für einen virtuellen Pro ausgerüstet sein sollten, ausgerüstet werden.

Einige Accessoires wurden in der Spontanspiel-Lobby nicht angezeigt.

Torhüter-Werte wurden nicht immer korrekt angezeigt, wenn sie über die Bestenliste und "Mein Pro"-Voreinstellungen betrachtet wurden. Dies war nur ein visuelles Problem.

Das Bearbeiten des Aussehens von KI-Teammates konnte dazu führen, dass sie nicht wie beabsichtigt aussahen und das weitere Bearbeiten verhindern.

Nach Abschluss eines Spielerkarriere-Spiels wurden die Spieler unabsichtlich zum Fähigkeiten-Bildschirm gebracht.

Vereinsnamen konnten bearbeitet werden, wenn die Einstellung ausgegraut war.

VOLTA

Folgende Probleme wurden behoben:

Ein Tor in der letzten Sekunde eines Foot-Golf-Arcade-Spiels führte dazu, dass der Timer der nächsten Runde nicht wie beabsichtigt funktionierte.

Teams konnten in 3v3-Rush-Spielen im Anstoßmodus beschädigt werden.

Das Cross-Gesichtshaar wurde nicht korrekt angezeigt.

Allgemeines, Audio und Visualisierung

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Einige außerhalb des Spiels befindliche Szenen, UI-Elemente, Zuschauer, Übertragungspakete, Pack-Animationen, Stadien und Audios wurden aktualisiert.

17 neue Starheads hinzugefügt und einen Starhead aktualisiert. Sie werden nach einem bevorstehenden Server-Release im Spiel erscheinen.

Folgende Probleme wurden behoben:

[Nur PS5/XBSX|S/PC] In seltenen Fällen konnten persönliche Einstellungen nicht gespeichert werden.

Fälle von zurückgesetzten Controller-Einstellungen wurden behoben.

Verschiedene UI-Elemente und Button-Befehle wurden nicht korrekt angezeigt und funktionierten nicht wie beabsichtigt.

Fälle von falschen und nicht formatierten Texten wurden behoben.

Vereinsspezifische Stadien konnten in nicht vorgesehenen Modi ausgewählt werden.

Einige Stabilitätsprobleme, die auftreten konnten, wurden behoben.

[Nur Switch] Berührungen auf dem Bildschirm funktionierten bei einigen UI-Elementen nicht wie beabsichtigt.

[Nur Switch] Beim horizontalen Spielen mit einem einzelnen Joy-Con funktionierten SL und SR nicht korrekt auf dem Video-Kalibrierungsbildschirm.

Fälle, in denen einige Befehle nicht auf andere Tasten umbelegt werden konnten, wurden behoben.