FC 24: Spott und Frust - Choreo-Reward verhagelt FUT-Season 1

Die Meilenstein-Belohnungen der Division Rivals für Season 1 lösen Kritik aus. Denn Packs wurden in Football Ultimate Team (FUT) für einen erfolgreichen Abschluss nicht vergeben. Die Community stellt daher die Spielmotivation infrage.

Viele Spieler hielten es für einen visuellen Glitch. Am Donnerstag erfolgte jedoch die Bestätigung: EA SPORTS hat als Meilenstein-Reward für 90 Division-Rivals-Partien in Season 1 eine Choreo vergeben. Mindestens 18 Stunden Spielzeit haben die Fans in FC 24 investiert, belohnt wurden sie mit Kosmetik für das FUT-Stadion. Die öffentlichen Reaktionen der Community reichten von Sarkasmus bis Zorn.

"Ich bin in der Regel keine Person, die gerne angibt. Aber ich habe gerade meine Rivals-Choreo aktiviert. Nachdem ich gesehen habe, wie sie im Spiel aussieht, habe ich das Gefühl, dass viele von euch es wahrscheinlich bereuen, die 90 Spiele nicht gespielt zu haben. Ich bin so glücklich", schreibt der Content Creator 'ZwebackHD' merklich sarkastisch auf X (vormals Twitter).

Der Nutzer 'LorandLukacs' schlägt eine andere Richtung ein: "Ich habe mehr als 90 Division-Rivals-Spiele für eine verdammte Choreo absolviert??? Was zum Teufel?" Direkt im Anschluss stellt er die Frage nach den Packs zum Ende der Season. Womit wir beim Grund für den Unmut innerhalb der Community wären. Denn in den vergangenen FUT-Teilen hatte EA SPORTS stets Packs im Wert von bis zu 100.000 Münzen verteilt.

Vorwurf der "Gier": Gameplay weniger lohnend

Man kann dem Entwickler allerdings nicht vorwerfen, er habe die Spieler über die neuen Rewards im Dunkeln gelassen. Schon seit Wochen war einzusehen, welche Belohnungen am Ende der Rivals-Season warten würden. Viele Fans hatten dies allerdings für einen rein visuellen Fehler gehalten und waren davon ausgegangen, doch noch Packs für ihre investierte Zeit zu erhalten.

EA SPORTS hatte die angekündigten Choreos zuletzt lediglich leicht angepasst - in Bronze-, Silber- und Gold-Versionen. Abhängig davon, wie viele Partien tatsächlich gespielt wurden. Der Aufschrei innerhalb der Community ist auch deshalb so vielstimmig, weil der Publisher damit eine Möglichkeit entfernt hat, durch reines Spielen an hochwertige Packs und folglich zumindest potenziell starke Spielerobjekte zu gelangen.

Der X-Account 'markt4372' wirft EA SPORTS daher "Gier" vor. Sein Gedankengang: Sind weniger gute Rewards über das reine FUT-Gameplay verfügbar, werden mehr Leute in den Shop geleitet - wo sie womöglich Echtgeld in Form von FC Points ausgeben. Diese Begründung für die Veränderung der Belohnungsstruktur ist natürlich Spekulation. Der Verdacht erscheint aber nicht völlig abwegig.

Schwindende Motivation für Division Rivals?

Einfluss scheint die Maßnahme teils auch auf die Spielmotivation einiger Fans zu haben. "Ich bin von FC 24 schon gelangweilt", meint 'Extremez904'. "Es fühlt sich nicht so lohnend an wie die vergangenen Spiele. Man spielt 90 Rivals-Partien in einer Season, nur um ein Tifo zu bekommen." Der User 'jollyarmstrong1' kündigte an, Division Rivals nicht mehr spielen zu wollen: "Was soll mir das bringen?"

Ob sich die neuen Belohnungen wirklich negativ auf die Spielerzahlen in FUT und Rivals auswirken werden, bleibt abzuwarten. Eine Freude hat EA SPORTS dem Großteil der Anhängerschaft aber sicherlich nicht gemacht. 'EA FC 24 News' fragt seine knapp 60.000 Follower auf X sogar, ob dies "die schlechteste Belohnung aller Zeiten" sei. Einige der Kommentare unter dem Post lauten schlicht "Ja".