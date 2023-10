FC 24 Karrieremodus: Die meistgekauften Spieler - überraschender Name auf Platz zwei

Wie spielt die Welt FC 24? Darüber gibt Publisher EA SPORTS Aufschluss und erhebt Daten. Darunter die meistgekauften Spieler im Karrieremodus, unter denen ein zunächst überraschender Name ist.

Das einmonatige Jubiläum von EA SPORTS FC 24 nahm sich der Publisher zum Anlass, Zahlen zum Spiel zu veröffentlichen. Unter anderem erhob EA SPORTS Daten zu den meistgekauften Akteuren im Karrieremodus. Allerdings wurde lediglich eine Rangliste veröffentlicht, konkrete Angaben gab es keine.

Letztes Jahr noch Juwel - diese Spielzeit häufiger Transferwunsch

Derzeit sorgt Alejandro Garnacho für viel Aufsehen. Beim Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen gab es in der 97. Minute einen Strafstoß für die Dänen. Vor der Ausführung machte sich der Argentinier am Elfmeterpunkt zu schaffen - erntete dafür vom Gegner Kritik. In EA SPORTS FC 24 steht der in Madrid geborene Flügelspieler ebenfalls im Mittelpunkt - als einer der am häufigsten transferierten Spieler. Wenig verwunderlich: Zwar hat der Linksaußen "nur" 75 als Gesamtbewertung, doch trügt der Schein. Sein Potenzial liegt bei 88, zudem überragt er durch sein Tempo (86 Beschleunigung, 83 Sprint) und hat zudem bereits eine hohe offensive Arbeitsrate.

Der Marktwert des 19-Jährigen wird in FC 24 auf 13,5 Millionen Euro taxiert, ist also durchaus preiswert. Lediglich beim Gehalt müsste eine größere Summe auf dem Scheck stehen: Rund 54.000 Euro pro Woche verdient er im Spiel aktuell bei Manchester United.

Bester Mittelfeldspieler der Welt fällt auf Platz vier ab

Nummer vier ist der aktuell wohl beste Mittelfeldspieler der Welt - Jude Bellingham. Im Vergleich zu FIFA 23 büßt der ehemalige Dortmunder aber ein paar Plätze ein. So schaffte es der Engländer vergangenes Jahr an die Spitze dieser Rangliste. Zwei Gründe liegen hierfür auf der Hand. Zum einen hat sich der Marktwert nach seinem Transfer zu Real Madrid erhöht. Dieser stieg in FC 24 von 81,5 Millionen auf 112 Millionen Euro - das Gehalt vervielfachte sich von 44.000 auf 190.000 Euro pro Woche. Zum anderen ist Bellingham gerade erst vom BVB in die spanische Hauptstadt gewechselt. Entsprechend müsstet ihr für einen Kauf eine Saison warten.

Da der 20-Jährige nun in Spanien spielt, verliert die Bundesliga einen potenziellen Akteur für diese Rangliste. Trotzdem ist Deutschlands höchste Spielklasse vertreten. Vom FC Bayern München steht Alphonso Davies laut EA SPORTS sehr häufig auf dem Wunschzettel der virtuellen Manager. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Linksverteidiger in der Fußball-Simulation pfeilschnell ist. Mit 96 in Beschleunigung und 94 im Sprint kann der Kanadier für ordentlich Wirbel auf der Außenbahn sorgen. Was recht offensiv klingt, wird durch seine hohen Arbeitsraten im Angriff untermauert, niedrig ist diese jedoch für die Abwehr.

Europa-League-Sieger überrascht - Platz eins dagegen nicht

Auf den ersten Blick überraschend ist, dass es Jesus Corona auf Platz zwei geschafft hat. Ein Blick in die Vita des Mexikaners verrät jedoch warum. Der 30-Jährige wechselte am 01. September vom FC Sevilla zum CF Monterrey. Dementsprechend ist der Flügelspieler ablösefrei im Spiel zu haben. Angesichts seiner Werte nahezu ein "Must-Have": Fünf Sterne Spezialbewertungen und auf dem schwachen Fuß, ein sehr gutes Dribbling (85) und hohes Tempo (82 Beschleunigung, 81 Sprint).

Von günstig zu teuer - von Platz zwei zu Platz eins. Dieser geht in FC 24 aktuell an Kylian Mbappé. Zusammen mit Erling Haaland und Kevin De Bruyne gehört der Franzose zu den stärksten Akteuren der Fußball-Simulation. Das hat allerdings auch seinen Preis. Der Marktwert des Weltmeisters von 2018 beträgt in FC 24 rund 181,5 Millionen Euro, bei Paris St. Germain verdient der 24-Jährige im Spiel circa 230.000 Euro pro Woche. Wer nicht so viel Geld hat und möglicherweise keine Chance auf eine Verpflichtung Coronas - der kann auf Talente zurückgreifen. Hier gibt es eine Auswahl günstiger Juwelen in FC 24.