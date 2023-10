FC 24: Büffelherde trifft Euro-Helden - so könnte Frankfurt ohne Abgänge spielen

Innenverteidiger: Evan Ndicka - AS Rom - 78 GES

Bis vor wenigen Monaten war Evan Ndicka noch in Frankfurt unter Vertrag. Dieser lief im Sommer allerdings aus, der Franzose schloss sich der AS Rom an. Unter seinen Einzelwerten in FC 24 ragt vor allem die Sprungkraft (88) heraus, auch die Stärke (81) kann sich sehen lassen. kicker eSport/EA SPORTS