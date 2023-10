Für bessere VAR-Transparenz: Bundesliga führt Abseitsentscheidungs-Grafik ein

Die österreichische Bundesliga will die VAR-Entscheidungen transparenter machen und präsentiert zum Start der Rückrunde im Grunddurchgang eine neue Abseitsentscheidungs-Grafik. Das verbesserte technische System soll bereits am kommenden Samstag in der höchsten Spielklasse zum Einsatz kommen.

Die VAR-Entscheidungen in der österreichischen Bundesliga sorgen auch mehr als zwei Jahre nach der Einführung immer wieder für heiße Diskussionen und ordentlich Gesprächsstoff. In der aktuellen Saison musste der Videoschiedsrichter in seiner Nachbesprechung schon einige Entscheidungen korrigieren und ist generell einiges an Kritik ausgesetzt. Nun will die österreichische Bundesliga die Entscheidungsfindung transparenter und nachvollziehbarer gestalten und wird daher ab dem Start der Rückrunde des Grunddurchgangs für die Zuseherinnen und Zuseher eine zusätzliche grafische Aufbereitung von Abseitsentscheidungen zur Verfügung stellen. Das gab die Liga in einer Mitteilung offiziell bekannt.

Die Neuerung ermöglicht ein verbessertes technisches System sowie eine neue Abseitsentscheidungs-Grafik, mit welcher der ÖFB und die Bundesliga gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt gehen wollen. Sie wird bereits ab dem kommenden Spieltag implementiert. Durch das technische Upgrade des VAR sollen die Abseitsentscheidungen "einfacher, automatisierter und schneller" gemacht und "gleichzeitig für die Zuschauer transparenter und verständlicher aufbereitet" werden. Ali Hofmann, Head of Referee Department des ÖFB, ist froh über die Neuerung: "Es freut uns sehr, mit dem verbesserten System und den optisch transparent umgesetzten Abseits-Grafiken die Schiedsrichter und die VAR bei ihren Entscheidungen zu unterstützen und bei den Zuseherinnen und Zusehern für mehr Transparenz und Verständnis zu sorgen."

Optisch angepasste Grafik

Das Ziel des Updates ist es, den VAR bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, sollte es zu sehr engen Abseitssituationen während des Spiels kommen. So kann das neue technische System "auf Basis der von VAR und Replay Operator gezogenen Linien eine optisch angepasste Grafik zu erstellen, die deutlich anzeigt, ob eine Abseitssituation vorliegt oder nicht", erklärt die Bundesliga in ihrer Aussendung. So erkennt das System beim Zeichnen oder Bestätigen der Verteidigungs- und Angriffslinie, ob es sich bei der jeweiligen Situation um ein Abseits handelt oder nicht. Erst wenn die Linien final bestätigt worden sind, zeigt die neue Grafik an, ob es "Abseits" oder "Kein Abseits" war.

Hofmann freut sich, dass man das System weiter verfeinert und sieht bereits gute Fortschritte in der Vergangenheit: "Mit der Installierung von Viktor Kassai als Technical Director und György Ring als VAR-Manager haben wir viele Impulse bekommen und wir sind mit der Entwicklung in den letzten Monaten sehr zufrieden. Diesen ambitionierten Weg werden wir weitergehen, und dieses System ist ein weiterer Schritt."