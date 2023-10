Fünf Scorerpunkte: Sperr glänzt für Ansbach - Vilzing bleibt an Würzburg dran

Der 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern startete freitags mit klaren Erfolgen des FC Bayern II und der Würzburger Kickers, deutlich machte es am Samstag auch die SpVgg Ansbach im letzten Spiel von Coach Christoph Hasselmeier. Die DJK Vilzing bewies zeitgleich auch gegen den Club, dass sie eine Spitzenmannschaft ist - während die SpVgg Bayreuth das in dieser Saison nicht von sich behaupten kann.

Schweinfurt wieder in der Spur

Mit einem 2:0-Erfolg fuhren die Schnüdel am Samstag aus Aschaffenburg nach Hause. Die Gäste gingen nach ausgeglichener Anfangsphase durch Böhnlein mit 1:0 in Führung, großen Anteil daran hatte zuvor Vorlagengeber Anapak mit einem Solo (16.). Die Führung sorgte nun für Schweinfurter Selbstvertrauen, die Viktoria tat sich schwer, für Gefahr zu sorgen. Nach Wiederanpfiff war den Aschaffenburgern das Bemühen anzumerken, es kam Hektik ins Spiel. Und die blieb bis kurz vor dem Ende, bis Jabiri mit seinem direkten Freistoß für das 2:0 der Gäste sorgte (90.+1). Die Schnüdel steuern nach der jüngsten Niederlage gegen Bayreuth also wieder auf Kurs.

Vilzing bleibt Würzburg auf den Fersen

Im Stile einer Spitzenmannschaft drückt die DJK Vilzing auch in der Rückrunde ihre Spiele durch: Mit 4:1 gewann die DJK gegen die U 23 des 1. FC Nürnberg und bleibt an Würzburg dran. Nach verhaltenem Beginn ging die Heimelf in Führung: Pledl flankte auf Jünger, der aus kurzer Distanz das 1:0 markierte (14.). Und die DJK war nun gut im Spiel, blieb gefährlich und legte nach: Müller kam nach einer Ablage im Strafraum an den Ball und besorgte das 2:0 (44.). Der Club blieb in Durchgang eins recht harmlos, brachte nach Wiederanpfiff aber neue Spannung in die Sache, als Muteba zum Abschluss kam und sein Ball abgefälscht zum 1:2 in den Maschen landete (51.). Und der FCN drängte nun auf den Ausgleich, den Wiltz nur knapp verpasste; so konnte Jünger, der vor dem Tor cool blieb und per Lupfer zum 3:1 traf, die Weichen endgültig wieder auf Sieg stellen (67.). Mit dem 4:1 durch Grauschopf war die Sache erledigt (77.) - Vilzing fährt Sieg Nummer 14 im 18. Spiel ein.

Nullnummer in Illertissen

Keine Tore gab es zwischen dem FV Illertissen und Eintracht Bamberg zu sehen. Bis zur Pause gab es eine klare Rollenverteilung: Von der Heimelf, die das Spiel übernahm, ging deutlich mehr Gefahr aus, die Bamberger ihrerseits setzten auf Konter. Nach Wiederanpfiff donnerte Hartwig einen Ball für die Gäste an die Latte des FVI-Gehäuses; Illertissen nahm das zum Anlass, seinerseits auf die Führung zu drängen, es fehlte aber die Zielgenauigkeit. So fielen trotz klarster Gelegenheiten an diesem Tag keine Treffer. Bamberg lässt mit diesem Zähler Memmingen wieder hinter sich.

Aubstadt weiter heimstark

Den vierten Heimsieg in Folge feierte der TSV Aubstadt beim 3:0-Erfolg über die SpVgg Greuther Fürth II. Nachdem sich beide Teams erstmals annäherten, führten insgesamt effizient auftretende Aubstädter bereits: Nach einer Freistoßhereingabe kam Hüttl vor dem Keeper an den Ball und köpfte das 1:0 (12.). Die Fürther suchten durch den gefährlichen Oualid die Antwort, kassierten dann prompt den zweiten Gegentreffer: Harlass wurde im Sechzehner bedient und traf zum 2:0 (37.). Doch die Partie blieb offen, die Gäste aber konnten sich bis zur Pause nicht für ihr engagiertes Spiel belohnen. Auch der Gegner half nicht mit, so traf Hüttl bei seinem Klärungsversuch nur die Latte des TSV-Tores. Auch in Durchgang zwei kamen die Fürther trotz guter Gelegenheiten nicht mehr ran, nach der Ampelkarte gegen Müller (69.) waren sie zudem mit einem Mann weniger auf dem Feld. In der Nachspielzeit markierte Heinze aus rund 15 Metern noch das 3:0 für Aubstadt (90.+3).

Sperr überragt bei Ansbacher Abschieds-Gala

Ist der TSV Buchbach bereits mit Rückrundenstart abgeschrieben? Die 0:5-Klatsche bei Rivale SpVgg Ansbach, bei dem Coach Christoph Hasselmeier letztmalig an der Seitenlinie stand, lässt das zumindest erahnen. Mit dem ersten Angriff, der aufs Tor der Gäste rollte, führten die Ansbacher bereits: Sperr bediente Brekner, der überlegt zum 1:0 einschob (1.). In Folge scheiterte die SpVgg wiederholt am starken Buchbach-Keeper Junghan, dann aber flankte Kroiß auf den lauernden Sperr, der das 2:0 einköpfte (26.). Und nur vier Minuten später hieß es 3:0: Erneut war es Sperr per Kopf, diesmal nach einer Vorlage von Brekner. Buchbach hingegen agierte weitgehend chancenlos. Mit dieser souveränen Pausenführung im Rücken fiel der zweite Durchgang den Ansbachern natürlich leicht, nach rund einer Stunde legte Kroiß - diesmal beteiligte sich Sperr wieder als Vorbereiter - gar das 4:0 nach (59.). Seinen fünften Scorerpunkt sammelte der Ansbacher Angreifer dann nur wenige Zeigerumdrehungen später, als er Junghan zum 5:0 überlupfte (66.). Weitere Tore fielen nicht. Ansbach feiert den zweiten klaren Heimsieg in Serie und bringt etwas Luft zwischen sich und dem Keller.

Bayreuth torlos in Schalding

Bereits das achte Remis in dieser Saison holte die SpVgg Bayreuth beim SV Schalding-Heining. Es war ein recht lauer erster Durchgang, in der das leichte Chancenplus bei der Heimelf lag. Tore fielen auch im zweiten Durchgang nicht, in dem die Gäste gegen den Aufsteiger enttäuschten und weiterhin keine PS auf den Rasen brachten. In der Schlussphase war die Heimelf gar näher dran am Siegtreffer, am Ende aber stand das 0:0.

Torreicher Würzburger Pflichtsieg

Tabellenführer Würzburg begann in Memmingen druckvoll. Der Gastgeber sah zunächst kein Licht am Ende des Tunnels und musste folglich in der 17. Minute das 0:1 durch Meisel schlucken, der nach einer Flanke frei vor dem Tor auftauchte und eiskalt verwandelte. Und es ging weiter nur in eine Richtung, ohne dass die Kickers allerdings Torchance an Torchance herausspielten. Beim 2:0 hatten die Würzburger Glück, dass Karimanis Abschluss Dewein durch die Hosenträger flutschte (33.). Für Memmingen, das offensiv im ersten Durchgang keine Rolle spielte, kam es vor der Pause noch dicker. Sané köpfte einen Eckball zum 3:0 ein (43.). Im zweiten Abschnitt war Memmingen dann etwas besser im Spiel und kam auch zwei-, dreimal gefährlich vor das Gästetor. Tore fielen aber weiterhin nur auf einer Seite. Junge-Abiol staubte in der 80. Minute zum 4:0. Den Schlusspunkt auf eine einseitige Partie setzte Sané mit seinem zweiten Treffer, der nach Wessig-Vorarbeit nur noch einschieben musste (85.).

Bayern II verschärft Burghausens Lage weiter

Auch nach dem Trainerwechsel fehlt bei Wacker Burghausen die Konstanz. Bei den Bayern Amateuren geriet der ehemalige Zweitligist schon früh ins Hintertreffen. Dell-Erbas Schuss konnte Schöller in der fünften Minute noch parieren. Gegen den Abschluss von Jonathans, der die komplette Wacker-Abwehr mit seinem Solo durchwirbelte, war aber auch der Schlussmann machtlos - 1:0 (13.). Anschließend schaltete der FCB einen Gang zurück, überließ Burghausen mehr Spielanteilen. Anzufangen wussten die Gäste damit allerdings nichts. Bis zum Pausenpfiff waren Abschlüsse rar. Erst in der 40. Minute verbuchte Wacker seine erste Chance, Schneller war gegen Maljojoki aber zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf auf die Vorentscheidung. Die gelang Dell-Erba in der 62. Minute. Wenig später war die Messe endgültig gelesen, nachdem Burghausens Schmutz nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte erblickte (67.). In Unterzahl hatten die Gäste allerdings ihre besten Gelegenheiten. Bachmeier traf aus 13 Metern zunächst nur den Pfosten (77.), sechs Minute später verkürzten Wacker kurzzeitig durch ein Eigentor von Denk auf 1:2, der unglücklich eine scharfe Bosnjak-Hereingabe ins eigene Tor bugsierte (83.). Im Gegenzug spitzelte Zvonarek den Ball aber bereits nach einer Hereingabe zum alten Abstand über die Linie (83.). Jonathans sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer für den Schlusspunkt in der 89. Minute.

Türkgücü gewinnt knapp in Überzahl

In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte verbuchten die Gastgeber in der Anfangsphase ein leichtes Chancenplus, ohne daraus Kapital zu schlagen. Generell standen beide Abwehrreihen sehr sicher. In der 27. Minute zeigten sich dann auch mal die Münchner gefährlich vor dem Tor. Karaogul zielte nur Zentimeter zu hoch. Sechs Minuten später machte es Tunc besser, traf sehenswert zu Türkgücü-Führung. Augsburg versuchte zu antworten, Kolbe hielt aber stark nach einem Eckball. Ansonsten waren die Gäste nun besser im Spiel und aber der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in Überzahl, weil Hofgärtner seine zweite gelbe Karte sah (45.+2). Trotz Unterzahl stemmte sich der Bundesliga-Nachwuchs im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage. Gefährlich wurden die Gastgeber aber selten. Auch von Türkgücü war nicht mehr viel zusehen. Es blieb beim 0:1.