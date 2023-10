Erstmals seit 28 Jahren: Premier League spielt an Heiligabend

Erstmals seit 1995 findet eine Partie der Premier League wieder an Heiligabend statt. Zum Unverständnis einiger Anhänger der Wolverhampton Wanderers und des FC Chelsea.

Die eigentlich für den 23. Dezember angesetzte Partie zwischen den Wolves und dem FC Chelsea findet aufgrund einer Übertragungsproblematik erst einen Tag später an Heiligabend (14 Uhr) statt. Das gab die englische Fußballliga im Zuge der neuen Ansetzungen am Donnerstag bekannt und verwies darauf, dass das Spiel sonst nicht live beim Pay-TV-Sender "Sky" übertragen werden könne.

Kein Novum in der Premier League, aber es ist schon sehr lange her, dass an Heiligabend gekickt wurde: Zuletzt gab es dieses Szenario im Jahr 1995, als Leeds United und Manchester United um 13 Uhr am 24. Dezember aufeinandertrafen. Damals mit dem besseren Ende für Leeds, das die Red Devils mit 3:1 bezwang.

In England wird, anders als in anderen europäischen Ligen, traditionell an den Weihnachtsfeiertagen gespielt. Der sogenannte Boxing Day wird am 26. Dezember ausgetragen.

Chelsea-Anhänger fordern, "diese Entscheidung rückgängig" zu machen

Die Spielverlegung sorgte bei den Anhängern der betroffenen Klubs für mächtig Ärger, noch am Donnerstag gaben der Fanklub "Chelsea Supporters' Trust" eine Erklärung ab und bezeichnete die Ansetzung als "total inakzeptabel". Die Fanvertreter wollen nun offiziell beantragen, dass "die Premier League die Fans in dieser Angelegenheit konsultiert und diese Entscheidung rückgängig macht", hieß es von Seiten der Anhänger. Demnach habe man um ein Treffen mit der Liga gebeten und erwarte, dass dieses "zusammen mit dem 'Wolves 1877 Trust' und der 'Football Supporters' Association' sehr bald stattfinden wird".