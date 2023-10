Erster Norweger für die MT: Aho schließt Pavlovic-Lücke

Die MT Melsungen marschiert weiter unbeirrt durch die Handball-Bundesliga. Nach dem Triumph über die Rhein-Neckar Löwen wurde am Sonntag ein neuer Spielmacher präsentiert.

Neu in Melsungen: Sindre Aho. imago images

Die MT Melsungen hat auf den langfristigen Ausfall von Domagoj Pavlovic reagiert und ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden: Wie die Nordhessen am Sonntag bekanntgaben, geht ab sofort der Norweger Sindre Aho für den aktuellen Bundesliga-Zweiten auf Torejagd.

Der 26 Jahre alte Mittelmann kommt ablösefrei vom norwegischen Tabellenführer Drammen HK an die Fulda. In Melsungen soll er vor allem Spielmacher Erik Balenciaga entlasten, auf den nach Pavlovics Ausfall noch mehr Spielzeit entfallen war. Aho erhält einen Vertrag bis zum Saisonende - mit Option auf Verlängerung.

Der Aho-Deal bedeutet auch eine Premiere: Erstmals wird ein Norweger für die MT in der HBL auflaufen. Was ein Vorteil bei der möglichst reibungslosen Integration ins Melsunger Spielsystem sein könnte: Ahos Trainer in Drammen war Kristian Kjelling, der einst mit MT-Coach Roberto Garcia Parrondo mehrere Jahre beim spanischen Klub Ademar Leon zusammenspielte.

MT-Vorstand Michael Allendorf betonte auf der Vereinswebsite seine Freude darüber, "dass wir nun die Lücke im Rückraum füllen können, die der Ausfall von Pavlovic gerissen hat". Die Aho-Verpflichtung, das betonte der einstige Linksaußen auch, bedeute nicht, dass Melsungens Förderkaderspieler Manuel Hörr komplett außen vor sei.

Weil Hörr sowie andere allerdings auch wichtige Stützen im Drittliga-Team seien und deren Personallage ebenfalls angespannt ist, mache die Nachverpflichtung Sinn: "Mit Sindre Aho wollen wir auch einer Überbelastung unserer jungen Spieler vorbeugen."

"Ich musste nicht lange überlegen"

Ahos Stärken sieht Allendorf mitunter in dessen starkem Eins-gegen-eins-Verhalten. Der Norweger selbst brauchte keine lange Bedenkzeit für seinen Wechsel: "Ich bekomme die Chance, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Und die MT ist ein ambitionierter Verein." Der bisherige Saisonverlauf bestärkte ihn nur in seiner Entscheidung. "Ich musste nicht lange überlegen, und ich hoffe, dass ich der MT helfen kann."

Wegen des monatelangen Ausfalls von Pavlovic sollte Aho genügend Gelegenheiten dafür kriegen.