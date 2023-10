Erste Diagnose bestätigt: Dani Olmo erst wieder 2024 einsatzfähig

Lukas Klostermann bestreitet aktuell seine zehnte Saison für RB Leipzig. Das 268. Pflichtspiel am Samstag gegen Köln wurde für ihn zur Premiere. Eine bittere Gewissheit gibt es bei Dani Olmo.

Wann er die Leipziger letztmals in einem Pflichtspiel als Kapitän aufs Feld geführt hat? "Ich kann mich nicht daran erinnern, da muss das Archiv wohl durchforstet werden", entgegnete Lukas Klostermann nach dem 6:0-Erfolg über den 1. FC Köln. Der besagte Blick in die Historie zeigt, dass Klostermann nie zuvor in seinen bis dato 267 Einsätzen für RB mit der Spielführerbinde startete. Die Konsequenz war dem Abwehrspieler sofort bewusst. "Das wird ein bisschen was kosten", sagte er schmunzelnd.

Klostermanns Berufung durch Trainer Marco Rose kam insofern überraschend, weil der 22-malige Nationalspieler im bisherigen Saisonverlauf einen eher schweren Stand hatte. Wegen eines bei der Nationalmannschaft im Juni erlittenen Muskelbündelrisses war er zum Saisonstart nicht so weit wie seine Konkurrenten, die dann auch noch so performten, dass es für Rose keine Notwendigkeit für viele Wechsel gab. Erst überzeugte Mohamed Simakan in der Innenverteidigung an der Seite von Willi Orban, nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Kapitän übernahm Neuzugang Castello Lukeba dessen Part. Und auf der Position des Rechtsverteidigers, die Klostermann ebenfalls ausfüllen kann, ist Benjamin Henrichs erste Wahl.

Klostermann: "Dann hat man so einen schönen Fußballabend"

Am Samstag setzte Rose erstmals in dieser Saison auf eine Dreier-Abwehrreihe und brachte somit alle Kandidaten unter - eine Variante, mit der die Kölner nach eigenem Eingeständnis nicht gerechnet hatten. "Es hat gut funktioniert dafür, dass wir es eigentlich gar nicht so viel trainiert hatten", urteilte Klostermann und fügte an: "Wir haben als Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht, super die Räume erkannt und erlaufen, waren sehr spielfreudig und vor dem Tor effektiv. Wenn das alles zusammenkommt, hat man so einen schönen Fußballabend."

Dreierkette funktioniert, bleibt aber die Ausnahme

Auch Rose war sehr zufrieden mit dem Auftritt des Teams und der Umsetzung der neuen Abwehrformation. "Es hat gut funktioniert, die Jungs haben das sehr gut mit Leben gefüllt", so der Coach. Dennoch dürfte diese Variante die Ausnahme bleiben und Rose schon im Pokalspiel am Dienstag beim VfL Wolfsburg (18 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Viererkette zurückkehren. "Dreierkette bedeutet auch, dass in der Grundausrichtung ein Offensivspieler weniger auf dem Platz steht. Dementsprechend sollte man das nicht so oft erwarten", erläuterte der Coach.

Bittere Diagnose bei Dani Olmo bestätigt

Ob Klostermann am Dienstag erneut von Beginn an aufläuft, bleibt damit offen. Ungeklärt ist weiter auch die sportliche Zukunft des 27-Jährigen, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Ein schnelle Entscheidung ist nicht in Sicht, berichtete Klostermann: "Da gibt es aktuell keinen neuen Wasserstand."

Den gab es dafür am Sonntag bei der Diagnose zur Schulterverletzung von Dani Olmo. Olmo. Der Spanier war nur drei Minuten nach der Einwechslung nach einem Foul des Kölner Luca Kilian auf die linke Schulter gefallen und in ein Leipziger Krankenhaus gebracht worden.

Der Verdacht, Olmo habe eine Schultereckgelenkssprengung erlitten, bestätigte sich bei den Untersuchungen am Sonntag. Der Verein spricht von einem Ausfall über mehrere Wochen, vermutlich wird der Spanier erst wieder im neuen Jahr einsatzfähig sein.