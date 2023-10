Eltern in Kolumbien entführt: Luis Diaz fehlt Liverpool

Der FC Liverpool muss beim heutigen Ligaspiel gegen Nottingham Forest auf Luis Diaz verzichten. Um die Eltern des Kolumbianers spielte sich ein Entführungsdrama ab.

Für Liverpool-Profi Luis Diaz ist das Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest an diesem Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) weit in den Hintergrund gerückt. Am Samstag waren die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers entführt worden.

Nach Angaben von Kolumbiens Staatspräsident Gustavo Petro hatte die Polizei in einer Befreiungsaktion auf höchster staatlicher Ebene zunächst Luis Diaz' Mutter in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet. Der Vater wurde über mehrere Stunden mit einem Großaufgebot gesucht, die Suche hält offenbar weiterhin an.

Klopp: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

Dass Luis Diaz, der mit Polizeichef William Salamanca in direktem Kontakt stand, gegen Nottingham nicht zu Jürgen Klopps Spieltagskader gehörte, war nur allzu verständlich. Nachdem der FC Liverpool am Vormittag zunächst nur bekanntgegeben hatte, "über die aktuelle Situation der Familie von Luis Diaz in Kolumbien informiert" zu sein und auf eine "schnellstmögliche" Lösung der Angelegenheit zu hoffen, sprach der Trainer knapp eine Stunde vor dem Anpfiff über das Drama.

"Wir mussten wegen der privaten Situation von Luis Diaz einen späten Wechsel vornehmen. Es ist eine besorgniserregende Situation für uns alle", sagte Klopp nach "einer ziemlich harten Nacht". "So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine neue Erfahrung, die ich nie gebraucht habe."

Luis Diaz, der als Fußballer einen bemerkenswerten Weg hinter sich hat, war im Januar 2022 für zunächst rund 45 Millionen Euro vom FC Porto nach Liverpool gewechselt. Seitdem hat der 26 Jahre alte Linksaußen 58 Pflichtspiele für die Reds bestritten und 14 Tore erzielt. In der laufenden Saison stand er an acht der bisher neun Premier-League-Spieltage in Klopps Startelf (zwei Tore). Gegen Nottingham rückte Darwin in die Sturmreihe um Mohamed Salah und Diogo Jota.