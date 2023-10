Einer übertrifft Torschütze Nmecha: Die Noten zum BVB-Sieg in Newcastle

Kobel kratzt an der Bestmarke: Die Noten zum BVB-Sieg in Newcastle

Borussia Dortmund ist am Mittwochabend in Newcastle der erste Sieg in dieser Champions-League-Saison gelungen. Gregor Kobel hielt das 1:0 für den BVB fest, was sich auch in den Noten zum Spiel widerspiegelt. imago images (3)