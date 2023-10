Eilenburg braucht gegen den BAK mehr als nur Applaus

Am Samstag kommt es zwischen dem FC Eilenburg und dem Berliner AK zum Duell Vorletzter gegen Letzter. Für den FCE zwar kein Grund für übermäßige Unruhe, dennoch benötigt der Aufsteiger brauchbare Ergebnisse statt nur nette Worte.

Woche für Woche Lob, aber nur sieben Punkte aus elf Spielen: Aufsteiger FC Eilenburg klebt im Tabellenkeller der Regionalliga Nordost fest und steht nur dank des besseren Torverhältnisses noch einen Platz vor Schlusslicht Berliner AK. Am Samstag (13 Uhr, Ilburg-Stadion) kommt es zum direkten Duell.

Läuten vor dem "Sechs-Punktespiel" die Alarmglocken? "Nein", sagt Sportchef Stephan Hofmann vor dem Kellerduell. "Wir bleiben entspannt. Wir wussten, dass es für uns im Haifischbecken Regionalliga schwer wird. Natürlich wären wir glücklicher, wenn wir einige Punkte mehr auf dem Konto hätten, aber wir hinterfragen Nichts und Niemanden."

Heißt übersetzt: Trainer Sascha Prüfer sitzt fest im Sattel. "Sascha ist ein absoluter Glücksgriff für uns", macht Hofmann klar. Der 37-jährige Prüfer und sein kleines Trainerteam schaffen es regelmäßig, so Hofmann, die Mannschaft so einzustellen, dass sie auf Augenhöhe mit den Favoriten ist. Der Ertrag mit nur einem Sieg gegen die U 23 von Hertha BSC und vier Remis spiegelt das nicht wider. "Wir bewerten die Spiele vom Ergebnis losgelöst. Das müssen wir auch, weil wir eine Entwicklung sehen wollen", so Prüfer.

Endstation Strafraum

Und die sah der Trainer beim 0:1 am letzten Wochenende gegen die BSG Chemie Leipzig. "Wir haben zwei richtig gute Halbzeiten gespielt und waren sogar in den 40 Minuten in Unterzahl das bessere Team", schätzt er ein. Was augenscheinlich ist: Dem Aufsteiger fehlt die Durchschlagskraft. Der Ball läuft bis zum Strafraum ganz gut, dann ist meist Endstation, dazu brauchen die Eilenburger noch zu viele Chancen für Tore. Benjamin Luis und Tim Bunge - in der Oberliga-Saison mit 24 Treffern und sieben Vorlagen an jedem zweiten Eilenburger Tor beteiligt - sind zu oft auf sich allein gestellt. Die jungen schnellen Außen Niklas Borck und Lennert Möbius sorgen mit ihren Tempoläufen für Unruhe, aber haben beide "noch" keinen Torriecher. Und die Neuzugänge für die Offensive enttäuschten bisher.

Große Hoffnungen wurden in Modellathlet Christopher Bibaku gesetzt, doch der Franzose kam verletzt vom VFC Plauen und ist immer noch auf Formsuche. Regelmäßig Spielzeit verbuchte bisher Ibrahim Al-Dawoud, der 23-Jährige trumpfte letztes Jahr in der Oberliga Nord beim MSV Pampow mit elf Toren und 20 Vorlagen auf , stößt aber mit seiner verspielten fußballerischen Herangehensweise in der Regionalliga an Grenzen und kam bei seinen neun Einsätzen bisher weder auf ein Tor noch auf eine Vorlage.

Vielleicht platzt der Knoten gegen BAK. Der Zeitpunkt könnte jedenfalls aus Eilenburger Sicht nicht besser sein.

Die weiteren Partien

Am Freitag wird der Spieltag mit lediglich einer Partie eröffnet: Im Berliner Kräftemessen will der BFC Dynamo gegen den FC Viktoria 1889 seine Meisterambitionen untermauern. Das zweite geplante Spiel, zwischen der VSG Altglienicke und dem Chemnitzer FC, wurde abgesagt, da die Sachsen von vielen Verletzten und dazu noch einer Grippewelle gepeinigt sind. Als Nachholtermin wurde der 21. November festgelegt.

Samstags wird neben dem ausführlich erwähnten Kellerduell in Eilenburg noch zwischen dem FSV Luckenwalde und Hertha BSC II angestoßen. Tags darauf geht der SV Babelsberg 03 als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen Hansa Rostock II. Tabellarische Augenhöhe herrscht beim Spitzenspiel zwischen dem Greifswalder FC und Energie Cottbus. Stimmungsvoll verspricht die Begegnung der beiden Traditionsklubs Carl Zeiss Jena und Chemie Leipzig zu werden, ehe sonntags ab 16 Uhr mit 1. FC Lok Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt die nächste klangvolle Partie angesetzt ist.

Und was ist mit dem ZFC Meuselwitz und dem FSV Zwickau? Diese Paarung wird am kommenden Dienstag nachgeholt.