Durch 3:0-Erfolg in der Conference League: Klaksvik schreibt Geschichte

KI Klaksvik trug sich am Donnerstagabend mit dem 3:0 in der Europa Conference League gegen Olimpija Ljubljana in die Geschichtsbücher ein. Es war der erste Sieg eines Teams von den Färöer in einem europäischen Pokalwettbewerb.

Erzielte das dritte Tor für die Färinger: Jakub Andreasen. Sportsfile via Getty Images