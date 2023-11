Dortmund empfängt zum Spitzenspiel den FC Bayern

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht mal wieder der deutsche Klassiker auf dem Programm: Borussia Dortmund hat den FC Bayern zu Gast. Der BVB hat die Chance, die Münchner in der Tabelle zu überholen.

In Deutschland, aber auch der ganzen Welt, ist die Aufmerksamkeit immer sehr groß, wenn in der Bundesliga die zwei großen Mannschaften aus Dortmund und München aufeinandertreffen. In den vergangenen Jahren duellierten sich beide Teams um die deutsche Meisterschaft, wenngleich der FCB teilweise einen großen Vorsprung hatte.

In der vergangenen Saison war das nicht so, denn Dortmund ging am letzten Spieltag als Tabellenführer ins Rennen, konnte den ersten Platz mit einem 2:2 gegen Mainz aber nicht behaupten und musste den deutschen Rekordmeister, der beim 1. FC Köln gewann, noch vorbeiziehen lassen.

Nun kommt es in der aktuellen Saison zum ersten Mal zum Aufeinandertreffen der beiden deutschen Schwergewichte. Dortmund hat in neun Spielen noch kein einziges Mal verloren (sechs Siege und drei Unentschieden) und geht als Tabellenvierter ins Spitzenspiel am Samstagabend. Auch die Münchner Bayern sind noch ungeschlagen, holten bislang sieben Siege und zwei Unentschieden. Der BVB hat also zwei Punkte weniger auf dem Konto als der Rivale und könnte mit einem Sieg vorbeiziehen.

Die Bayern werden sicher mit einer Portion Wut im Bauch antreten, denn am Mittwochabend schieden die Münchner völlig überraschend im DFB-Pokal in der zweiten Runde bei Drittligist Saarbrücken aus. Ein Tor kurz vor dem Ende machte das 2:1 und die große Überraschung perfekt. Dortmund zog dagegen mit einem 1:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale ein.

Zuletzt tat sich Dortmund gegen die Bayern immer recht schwer, konnte in der Bundesliga neunmal in Folge nicht mehr gewinnen. Den letzten Dreier gab es im November 2018, als Schwarz-Gelb mit 3:2 gewann.