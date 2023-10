Dorsch: "Wir haben durch Niklas Dorsch zwei Gegentore bekommen"

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Trainer Jess Thorup ist die Erleichterung groß beim FC Augsburg. Besonders Niklas Dorsch darf durchschnaufen.

Bevor irgendwer sprechen durfte, versammelte Jess Thorup seine Mannschaft am späten Samstagnachmittag in der Kabine, hielt eine kurze Ansprache und ließ den strahlenden Gesichtern dann freien Lauf. Von einer "guten Stimmung" berichtete Elvis Rexhbecaj kurz darauf, als er dann berichten durfte. Sein Fazit des Tages: "Richtig geil."

"Richtig geil", wie der FC Augsburg gegen Wolfsburg beim 3:2 nicht nur das zweite Spiel unter Trainer Thorup gewann, sondern auch direkt wieder einen Rückstand in einen Sieg drehte. "Die Mannschaft brennt", freut sich Rexhbecaj, "wir halten zusammen - egal, was kommt."

Das tut einem persönlich einfach so gut - zu wissen, dass da ein Haufen zusammenwächst, der sich aufeinander verlassen kann. Niklas Dorsch

Was am Samstag gegen Wolfsburg kam, war ein merkwürdig passiver VfL, der trotz der Augsburger Führung durch Phillip Tietz zur Pause plötzlich 2:1 vorne lag. Erst hatte eine Fehlerkette, an deren Ende Niklas Dorsch unfreiwillig für Torschütze Jonas Wind auflegte, zum Wolfsburger Ausgleich geführt, dann verursachte Dorsch kurz vor der Halbzeit einen (fragwürdigen) Strafstoß gegen Mattias Svanberg. "Wir haben durch Niklas Dorsch zwei Gegentore bekommen", schmunzelte ebenjener Dorsch und schob spaßeshalber hinterher: "Zwei Vorlagen!"

Zwei unfreiwillige Hilfestellungen für die Gäste, von denen sich die Gastgeber jedoch nicht aus der Bahn werfen ließen. "In so einer Situation kann man sich auch mal auf die Mannschaft verlassen", merkte Unglücksrabe Dorsch stolz an. "Wenn man weiß, wie wir in Heidenheim zurückgekommen sind", als der FCA in der Vorwoche bei Thorups Debüt aus einem 0:2 ein 5:2 gemacht hatte. Gegen Wolfsburg reichte es nach dem 1:2 zu einem 3:2. "Wieder großen Respekt an die Mannschaft", jubelte Dorsch. "Dass dann die anderen Jungs sagen: 'Hey, da sind wir heute da und springen für den Kollegen ein.' Das tut einem persönlich einfach so gut. Zu wissen, dass da ein Haufen zusammenwächst, der sich aufeinander verlassen kann."

Tietz: "Nichts schreckt uns zurück"

Den entscheidenden Anteil am Sieg trug der Trainer bei, der mit den Einwechslungen von Arne Engels und Iago ein glückliches Händchen bewies. Youngster Engels legte das 2:2-Eigentor von Sebastian Bornaauw auf, und nur zwei Minuten später besorgte er den Siegtreffer nach perfekter Flanke von Iago per Kopf selbst. "Ich habe immer gesagt, dass wir keine Spiele mit elf Spielern gewinnen werden", erklärte Thorup. "Wir werden 18 oder 20 Spieler brauchen. Jeder, der reinkommt, muss zeigen, dass er der Mannschaft helfen kann."

Thorup hat damit in zwei Partien schon einen Zähler mehr gesammelt als sein Vorgänger Enrico Maaßen in sieben Spielen zuvor. "Alle reden immer von Mentalität", so Dorsch. "Wenn man das heute gesehen hat, weiß man, was Mentalität ist." "Nichts", freute sich auch Torschütze Tietz, "schreckt uns zurück. Auch ein Rückstand nicht." Besteht der FCA am kommenden Wochenende auch in Köln, kann er den direkten Abstiegsplätzen nach nur drei Wochen mit dem neuen Trainer fürs Erste schon Adieu sagen.