Doorsoun stützt Oberdorf: "Sie hat die richtige Wortwahl getroffen"

Auch aus dem Kreis der Spielerinnen mehrt sich die Kritik an der derzeit pausierenden Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Lena Oberdorf bekam für ihre Aussagen jetzt Rückendeckung von Kollegin Sara Doorsoun.

"Wir lassen uns von nichts verunsichern, was medial passiert": Sara Doorsoun. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Am liebsten würden sich im deutschen Frauen-Nationalteam alle Beteiligten rund um Interimscoach Horst Hrubesch aufs Sportliche konzentrieren, immerhin geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Am Mittwoch stoppte wenige Minuten vor Ende der Pressekonferenz eine DFB-Sprecherin die andauernden Fragen zum Dauerthema Voss-Tecklenburg. Dennoch konnten Linda Dallmann und Ann-Katrin Berger bei der Fragerunde nicht ganz ausweichen.

Lena Oberdorf war die erste Spielerin, die deutliche Worte in Richtung Voss-Tecklenburg fand. Unterstützung erfuhr die 21-Jährige jetzt von der erfahrenen Sara Doorsoun. "Sie hat genau die richtige Wortwahl getroffen. Es ist ihre Meinung und es ist völlig legitim, dass sie das auch nach außen trägt", sagte die Innenverteidigerin im Interview mit "Sky".

"Es war nichts Persönliches, sondern einfach nur, wie die Situation gerade ist. Es ist unglücklich, aber mehr muss ich jetzt auch nicht dazu sagen", sagte Doorsoun, der ebenfalls daran gelegen ist, die wichtigen Partien gegen Wales (Freitag, 17.45 Uhr) und auf Island (Dienstag, 20 Uhr) in den Fokus zu nehmen.

"Es stehen wichtige Spiele an, daher kann ich, glaube ich, für die Mannschaft sprechen und sagen, dass das Thema gerade kein großes Gewicht hat", sagte die 29-Jährige. "Wir lassen uns von nichts verunsichern, was medial passiert. Wir werden unseren Fokus nicht verlieren und der liegt auf dem Sportlichen."