Die Weltmeister legen los: Schröder und Wagner führen ihre Teams zu Auftaktsiegen

Die Boston Celtics haben zum Auftakt im Madison Square Garden bestanden und ihre Ambitionen unterstrichen, Dennis Schröder und Franz Wagner ihre gute Frühform unterstrichen. Die NBA am Donnerstagmorgen.

22 Punkte, sieben Vorlagen, ein 97:94 vor heimischem Publikum gegen die Minnesota Timberwolves - das Debüt von Dennis Schröder im Trikot der Toronto Raptors ist wahrlich geglückt. Der Weltmeister-Guard schenkte den umgebauten Kanadiern um ihren neuen Head Coach Darko Rajakovic gleich einmal einen Sieg und entsprechend Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

"Neues Team, neuer Coaching Staff, da ist so Vieles neu hier. Und es bringt Ruhe, wenn man einen hat, der das schon bei vielen Teams in der Rolle des Point Guard erlebt hat", sagte Rajakovic über seinen Strippenzieher Schröder, der im Sommer von den Los Angeles Lakers nach Norden über die Grenze gewechselt war.

Wagners Dreier läuten Magic-Sieg ein

Tief im Süden der USA blieben indes Franz und Moritz Wagner. Auch ihnen glückte mit den Orlando Magic der Einstand in die neue Spielzeit. Mit einem Kantersieg: 116:86 gegen die Houston Rockets um ihren neuen Trainer Ime Udoka, 2021/22 Finalist mit den Boston Celtics. Franz war mit 19 Zählern und drei schnellen Dreiern zu Beginn der Partie zweitbester Scorer der Magic hinter Cole Anthony (20). Moritz steuerte zwei Zähler und vier Rebounds bei, blieb mit vier Fouls bei 15 Minuten Einsatzzeit hängen.

Porzingis und Tatum glänzen in NYC

In Manhattan kam es indes zu einem traditionsreichen Vergleich zweier Protagonisten der Eastern Conference. Die Boston Celtics klauten den heimischen New York Knicks im Madison Square Garden mit 108:104 den Sieg. Zünglein an der Waage waren Jayson Tatum (34 Punkte) und Neuzugang Kristaps Porzingis bei seiner Rückkehr in den Big Apple. Der Center sammelte satte 30 Zähler und vier Blocks, gab dem Duell mit einem Dreier anderthalb Minuten vor der Sirene den entscheidenden Dreh. Es sollte am Ende das Debüt eines Celtics-Spieler mit der höchsten Punktzahl werden.

Während Isaiah Hartenstein (sieben Punkte, acht Rebounds) mit den Knicks zu den Verlierern zählte, gehörte Weltmeister Daniel Theis als Ersatzspieler ohne Einsatzminuten mit den Indiana Pacers zu den Gewinnern. Die Mannschaft um den aus Denver geholten Champion Bruce Brown (24 Punkte) stellte beim 143:120-Erfolg über die Washington Wizards den Tagesbestwert auf.

Victor Wembanyama verlor bei seinem mit Spannung erwarteten ersten Spiel auf der großen NBA-Bühne zu Hause mit den San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks mit 119:126 und konnte erst in der Schlussphase Glanzlichter setzen.