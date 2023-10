Die NFL als "Campus-Untermieter"

Der DFB und sein Campus, das ist bislang eher eine negativ konnotierte Geschichte. Nun hofft der Verband auf positive Schlagzeilen dank eines prominenten, vorübergehenden Untermieters.

Hier ziehen vorübergehend Mitarbeiter der NFL ein: Der DFB-Campus in Frankfurt. IMAGO/Kirchner-Media

Mit allzu vielen positiven Schlagzeilen konnte der neu gebaute DFB-Campus in Frankfurt/Main bislang nicht aufwarten. Das einstige Prestigeprojekt des Verbandes geriet zunächst in die Mühlen der Lokalpolitik, mit dem Betreiber der zuvor auf dem Gelände angesiedelten Galopprennbahn, dem Frankfurter Rennklub, gab es eine juristische Auseinandersetzung inklusive Bürgerentscheid. Später explodierten die Baukosten, die sich auf 180 Millionen Euro belaufen. Zudem liegen die jährlichen Betriebskosten bei rund 18 Millionen Euro. Ein teurer Spaß also, den die alte DFB-Führung da umgesetzt hat und den die neuen Köpfe nun irgendwie gegenfinanzieren müssen.

Dass dabei Kreativität gefragt ist, liegt auf der Hand. Einen durchaus namhaften Betrag jedenfalls wird der Verband seitens der NFL einnehmen - denn die Mitarbeiter der US-Football-Liga mieten sich für das unmittelbar bevorstehende Gastspiel ihrer Teams in Deutschland nach kicker-Informationen im Campus ein. Am 5. November treffen die Kansas City Chiefs im Deutsche-Bank-Park der Frankfurter Eintracht auf die Miami Dolphins. Eine Woche später duellieren sich die New England Patriots mit den Indianapolis Colts. Währenddessen arbeitet eine Abordnung von NFL-Mitarbeitern vom DFB-Campus aus. Dafür sollen vor allem Medienräume und die Hallen auf dem Gelände genutzt werden.

Im Juli hatten der DFB und die Kraft Sports & Entertainment Group, zu der die Patriots gehören, einen Kooperationsvertrag geschlossen, forciert von Marketinggeschäftsführer Holger Blask und Direktor Events & Operations, Michael Kirchner. Im Zuge dieser Vereinbarung entstand die Idee zur "Untermiete" der NFL. Neben der "Miete" erhofft sich der DFB vor allem auch Aufmerksamkeit in den internationalen Medien für den Campus.

Während ihrer USA-Reise hatte die deutsche Nationalelf im Gegenzug den Trainingskomplex der Patriots und der New England Revolution (Major League Soccer) in Foxborough (Massachusetts) genutzt. Spannend: Kürzlich wurde bekannt, dass der langjährige DFB-Direktor und -Geschäftsführer Oliver Bierhoff, von dem sich der Verband nach dem Desaster bei der WM in Katar vor knapp einem Jahr getrennt hatte, bei den Patriots als Berater einsteigt.