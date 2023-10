Deutliche Erfolge für Bayern Amateure und Würzburger Kickers

Der 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern startete mit klaren Erfolgen des FC Bayern II und der Würzburger Kickers. Auch Türkgücü München gewann, hatte in Augsburg trotz Überzahl aber Mühe.

Torreicher Würzburger Pflichtsieg

Tabellenführer Würzburg begann in Memmingen druckvoll. Der Gastgeber sah zunächst kein Licht am Ende des Tunnels und musste folglich in der 17. Minute das 0:1 durch Meisel schlucken, der nach einer Flanke frei vor dem Tor auftauchte und eiskalt verwandelte. Und es ging weiter nur in eine Richtung, ohne dass die Kickers allerdings Torchance an Torchance herausspielten. Beim 2:0 hatten die Würzburger Glück, dass Karimanis Abschluss Dewein durch die Hosenträger flutschte (33.). Für Memmingen, das offensiv im ersten Durchgang keine Rolle spielte, kam es vor der Pause noch dicker. Sané köpfte einen Eckball zum 3:0 ein (43.). Im zweiten Abschnitt war Memmingen dann etwas besser im Spiel und kam auch zwei-, dreimal gefährlich vor das Gästetor. Tore fielen aber weiterhin nur auf einer Seite. Junge-Abiol staubte in der 80. Minute zum 4:0. Den Schlusspunkt auf eine einseitige Partie setzte Sané mit seinem zweiten Treffer, der nach Wessig-Vorarbeit nur noch einschieben musste (85.).

Bayern II verschärft Burghausens Lage weiter

Auch nach dem Trainerwechsel fehlt bei Wacker Burghausen die Konstanz. Bei den Bayern Amateuren geriet der ehemalige Zweitligist schon früh ins Hintertreffen. Dell-Erbas Schuss konnte Schöller in der fünften Minute noch parieren. Gegen den Abschluss von Jonathans, der die komplette Wacker-Abwehr mit seinem Solo durchwirbelte, war aber auch der Schlussmann machtlos - 1:0 (13.). Anschließend schaltete der FCB einen Gang zurück, überließ Burghausen mehr Spielanteilen. Anzufangen wussten die Gäste damit allerdings nichts. Bis zum Pausenpfiff waren Abschlüsse rar. Erst in der 40. Minute verbuchte Wacker seine erste Chance, Schneller war gegen Maljojoki aber zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf auf die Vorentscheidung. Die gelang Dell-Erba in der 62. Minute. Wenig später war die Messe endgültig gelesen, nachdem Burghausens Schmutz nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte erblickte (67.). In Unterzahl hatten die Gäste allerdings ihre besten Gelegenheiten. Bachmeier traf aus 13 Metern zunächst nur den Pfosten (77.), sechs Minute später verkürzten Wacker kurzzeitig durch ein Eigentor von Denk auf 1:2, der unglücklich eine scharfe Bosnjak-Hereingabe ins eigene Tor bugsierte (83.). Im Gegenzug spitzelte Zvonarek den Ball aber bereits nach einer Hereingabe zum alten Abstand über die Linie (83.). Jonathans sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer für den Schlusspunkt in der 89. Minute.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Türkgücü gewinnt knapp in Überzahl

In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte verbuchten die Gastgeber in der Anfangsphase ein leichtes Chancenplus, ohne daraus Kapital zu schlagen. Generell standen beide Abwehrreihen sehr sicher. In der 27. Minute zeigten sich dann auch mal die Münchner gefährlich vor dem Tor. Karaogul zielte nur Zentimeter zu hoch. Sechs Minuten später machte es Tunc besser, traf sehenswert zu Türkgücü-Führung. Augsburg versuchte zu antworten, Kolbe hielt aber stark nach einem Eckball. Ansonsten waren die Gäste nun besser im Spiel und aber der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in Überzahl, weil Hofgärtner seine zweite gelbe Karte sah (45.+2). Trotz Unterzahl stemmte sich der Bundesliga-Nachwuchs im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage. Gefährlich wurden die Gastgeber aber selten. Auch von Türkgücü war nicht mehr viel zusehen. Es blieb beim 0:1.