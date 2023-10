Der Matador verlässt die Arena: Mike Linden gibt Karriereende bekannt

Über 20 Jahre war Mike Linden eine Konstante in der deutschen eSport-Szene von Pro Evolution Soccer (inzwischen eFootball). Nun hat der Welt- und Europameister seinen Abschied kundgetan.

Diese Entscheidung teilte Linden am Samstag über seine Social-Media-Kanäle mit. In seinem dort veröffentlichen Statement heißt es, er wollte sich künftig "auf sein Privatleben fokussieren". Dieses habe während seiner Laufbahn immer wieder hintenan gestanden und solle nun "in einem neuen Kapitel" seines Lebens eine größere Rolle einnehmen.

"Eine unglaubliche Reise" geht zu Ende

Missen wolle 'El_Matador' seine Erfahrungen jedoch nicht. "Es war eine unglaubliche Reise, die ich in der eSport-Welt erleben durfte. Ich habe zahllose Stunden damit verbracht, zu trainieren, anzutreten und zu reisen. Ich habe große Erfolge gefeiert, wundervolle Personen getroffen und unvergessliche Momente erlebt", fasst er seine beeindruckende Karriere zusammen. Er wolle jedem Einzelnen danken, "der ihn begleitet hat" und trage "jeden aufregenden Moment, den wir zusammen erlebt haben, für immer in meinem Herzen".

Angefangen hatte der Ausnahmespieler aus dem Bergischen Land seine Laufbahn bereits in PES 4, ehe im darauffolgenden Teil der ganz große Durchbruch folgte und Linden deutscher sowie Weltmeister wurde. Es folgte eine auf nationaler Ebene beispiellose Dominanz, welche sich in sechs weiteren Titeln niederschlug, die 2012 vom Gewinn der Europameisterschaft abgerundet wurden.

Du warst immer ein Vorbild dafür, wie andere Spieler sein wollten. Alex Alguacil über Mike Linden

Welch eine Institution Linden in der PES-Szene darstellte, belegt jedoch nicht nur das prall gefüllte Trophäenkabinett des Remscheiders, sondern auch die Reaktion zahlreicher anderer eSportler. Darunter etwa Ex-Bayern-Profi Alex Alguacil, der 'El_Matador' als "eine echte Legende" bezeichnete. "Du warst immer ein Vorbild dafür, wie andere Spieler sein wollten."

Warme Worte gab es auch von einem anderen PES-Veteran, Rob Mclean. "Gratulation zu deiner langen Laufbahn, Mike", so der Schotte, der ebenfalls Weltmeister im eFootball-Vorgänger wurde. "Es war eine Freude, eine der größten Bühnen mit dir zu teilen." Mclean wünsche seinem ehemaligen Gegner das Beste.

Auf der Suche nach Balance

Komplett abschwören wolle Linden eFootball übrigens nicht. Zwar habe er vor, "mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen", betonte aber auch, dass es dabei um Verhältnismäßigkeit gehe. "Es ist mir wichtig, eine Balance zwischen meiner Leidenschaft für eSport und meinem persönlichen Glück zu finden."