Das Torhüter-Ranking der Bundesliga

5. Alexander Schlager (RB Salzburg)

In der Bundesliga hat der Teamkeeper seine Vormachtstellung noch nicht recht unter Beweis stellen können - das liegt auch daran, dass er beim (bisherigen) Liga-Dominator nicht so oft geprüft wird. Was er schon gezeigt hat: dass er mit einer Passgenauigkeit von 78,24 Prozent ins Anforderungsprofil von Struber & Rangnick passt. Jasmin Walter - FC Red Bull Salzburg