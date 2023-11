Das Derby der Enttäuschten

In Wolfsberg steht am Samstag das Kärntner Derby zwischen dem WAC und Klagenfurt auf dem Programm. Beide Mannschaften mussten im Cup unter der Woche bittere Niederlage hinnehmen.

Die Kärntner Fußballfans müssen sich weiterhin gedulden: Auch in dieser Saison wird kein Verein aus dem eigenen Bundesland im Cup-Finale am Wörthersee dabei sein. Mit Austria Klagenfurt (0:1 bei der Wiener Austria) und dem Wolfsberger AC (4:5 im Elfmeterschießen bei Leoben) schieden die beiden letzten Mannschaften aus dem südlichsten Bundesland Österreichs bereits im Achtelfinale aus.

Am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei Wolfsberg) kommt es in der 13. Bundesliga-Runde nun zum direkten Duell der beiden Mannschaften. "Wir müssen und werden unseren Fokus jetzt direkt auf das Kärntner Derby legen. Es geht darum, die Zeit zu nutzen, um so gut es geht zu regenerieren und wieder Kraft zu tanken", erklärte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult am Tag nach dem Aus auf der Vereinswebsite. "Die Duelle mit Wolfsberg sind immer etwas ganz Besonderes und wir werden alles reinlegen, damit wir dort anschreiben."

Klagenfurt in Favoritenrolle

Während Klagenfurt als aktueller Tabellenvierter im Kampf um das obere Play-off gute Karten hat, blieben die Wolfsberger bislang hinter ihren Erwartungen zurück. Mit 14 Zählern liegen die Lavanttaler nur auf dem achten Rang, der Rückstand auf die Pacult-Elf beträgt bereits sieben Zähler. Zudem befindet sich der WAC derzeit in einer kleinen Krise, markierte das Spiel gegen Leoben doch die bereits vierte sieglose Partie en suite.

Doch auch bei Klagenfurt ist trotz des aktuellen Erfolgslaufs in der Meisterschaft - die Austria ist seit fünf Spielen ungeschlagen - nicht alles eitel Wonne. Im Cup-Achtelfinale standen Pacult nur zwei Torleute und 14 Feldspieler zur Verfügung. Der 64-Jährige will die schwierige Personalsituation aber nicht als Ausrede gelten lassen: "Wir nehmen die Situation an, können es ja nicht ändern. Ich konzentriere mich auf die Spieler, die zur Verfügung stehen und versuche ihnen alles mitzugeben, um erfolgreich sein zu können. Ich bin davon überzeugt, dass sie im Kärntner Derby die nötige Frische haben und von der ersten bis zur letzten Minute marschieren werden." Das erste Saisonduell in Klagenfurt endete mit einem 2:2-Unentschieden.