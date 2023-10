Darum ist Ngoumou in Gladbach wieder nur Joker

Nathan Ngoumou zählte bei Borussia Mönchengladbach zu den Gewinnern in der Vorbereitung. Über die Gründe, warum der Offensivmann zuletzt nur noch als Einwechselspieler zum Zug kam, hat sich Trainer Gerardo Seoane geäußert.

Im zweiten Jahr sollte alles besser werden. Mit großen Hoffnungen war Nathan Ngoumou nach seiner komplett enttäuschenden Premierensaison (ein Saisontor, kein Assist) in die Sommervorbereitung gestartet. Und tatsächlich zeigte der pfeilschnelle Offensivmann, vor einem Jahr für immerhin acht Millionen Euro vom FC Toulouse in den Borussia-Park gewechselt, große Fortschritte in seinem Spiel. Plötzlich war sie da, die Leichtigkeit in den Aktionen, die Spielfreude, das Selbstvertrauen in den Dribblings, die Sicherheit im Abschluss. Was sich unter dem Strich in vier Vorbereitungstoren (zusammen mit Tomas Cvancara bester Testspiel-Torschütze) niederschlug und Ngoumou zum Saisonstart in die Startelf hievte.

Vielversprechend los ging es dann auch in den ersten Pflichtspielen. Ein Tor und eine Vorlage steuerte der 23-Jährige beim Weiterkommen im DFB-Pokal gegen TuS Bersenbrück bei. Auch beim 4:4-Spektakel beim FC Augsburg gelang ihm zum Ligaauftakt ein Treffer. Doch in der Folge wurden die Leistungen dünner. In Darmstadt (3:3, 4. Spieltag) musste Ngoumou nach einer indiskutablen Vorstellung zur Pause raus, für das Unentschieden nach dem 0:3-Rückstand zeichneten sich andere verantwortlich.

Systemumstellung und Verbesserungspotenzial

Seit Darmstadt hat der Franzose seinen Platz in der Anfangsformation verloren. Mit ein Grund war die Systemumstellung von der 4-2-3-1-Grundordnung auf ein 3-5-2. "Mit der Systemumstellung ist uns eine Position auf dem Flügel weggebrochen, und der eine oder andere Spieler hat dadurch auch etwas weniger Spielzeit gehabt. Das ist eine Situation, mit der nicht nur Nathan zurechtkommen muss", erklärte Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag.

Aber es liegt eben auch nicht nur an der Ausrichtung, dass Ngoumou zuletzt nur noch als Einwechselspieler zum Zug kam. Sondern auch an ihm selbst. "Wir wissen, was er fähig ist zu leisten. Natürlich gibt es bei ihm - wie bei allen Spielern - auch das eine oder andere Thema, das verbessert werden muss", meinte Seoane auf der Pressekonferenz. "Er muss sich über das Training weiter anbieten." Oder eben als Joker mal so viel Eindruck hinterlassen, dass wieder ein Platz unter den ersten Elf für ihn reserviert wird.