DFL: Mehr Millionen aus Südkorea

Die DFL kann in der internationalen Vermarktung offenbar weiter aufholen. Nach kicker-Informationen steht ein neuer Deal für die Medienrechte in Südkorea kurz vor dem Abschluss.

Konkret soll sich die Liga, die seit Juli von dem neuen Duo Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel geführt wird, mit "Coupang Play" weitgehend einig sein. Das ist eine OTT-Plattform, die der koreanische Onlinehandelsriese "Coupang" im Dezember 2020 an den Markt gebracht hat und die laut nationaler Medien sechs Millionen Abonnenten zählt (bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 52 Millionen). "Coupang Play" sicherte sich im Februar auch die nationalen Rechte an der Formel 1. kicker-Recherchen zufolge steigert die DFL ihre Einnahmen in Südkorea damit von zuletzt 1,5 bis zwei Millionen Euro auf 4,5 bis fünf Millionen Euro pro Spielzeit. Der noch final zu schließende Vertrag würde von 2024 bis 2029 laufen, der aktuelle Kontrakt mit "CJ Entertainment and Media" galt von Juli 2021 bis Juni 2024.

Auch Bayern-Neuzugang Kim dürfte eine Rolle spielen

Die Wertsteigerung dürfte auch damit zusammenhängen, dass der FC Bayern in der zurückliegenden Transferperiode in Min-Jae Kim von der SSC Neapel einen südkoreanischen Star unter Vertrag genommen hat. Gerade in Fernost folgt der Medienmarkt häufig einzelnen Spielern, bestens zu beobachten an Heung-Min Son und der Premier League. Der Ex-Hamburger und -Leverkusener steht seit 2015 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Englands finanziell ohnehin enteilte Spitzenliga soll dem Vernehmen nach einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr für ihre Rechte in Südkorea einnehmen. Eine Summe, an die seitens der Bundesliga nicht zu denken ist, auch wenn dort in Jae-Sung Lee (Mainz 05) und Woo-Yeong Jeong (VfB Stuttgart) zwei weitere südkoreanische Nationalspieler unter Vertrag stehen.

Die Steigerung in Südkorea dürfen die DFL-Bosse um den Geschäftsführer der für die Auslandsrechte zuständigen "Bundesliga International GmbH", Peer Naubert, dennoch als Achtungserfolg werten. Denn Branchenkenner betrachten die aktuelle Situation mit einer gewissen Skepsis angesichts eines gerade wieder anlaufenden und noch offenen Investorenprozederes, das diesmal in einem deutlich geringeren Rahmen verhandelt werden würde als bei dem spektakulären Scheitern im Frühsommer, und der nun in Bälde eintretenden finalen Phase in der Vergabe der größten Cash-Cow der Liga, der nationalen Medienrechte ab der Saison 2025/26.

Passend zum bevorstehenden Korea-Deal hatten die Liga-Macher den Repräsentanten der 36 Klubs bei der letzten Mitgliederversammlung eine Steigerung der internationalen Medieneinnahmen auf bis zu 216 Millionen Euro ab der Spielzeit 2024/25 prognostiziert. Südkorea würde damit dem Trend folgen, wonach alle jüngst verlängerten Medienverträge im Ausland eine Steigerung nach sich zogen.