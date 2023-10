DFB-Pokal-Achtelfinale: Auslosung, Termin, Modus

An diesem Sonntag werden die acht Paarungen im DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost. Gespielt wird einen Monat später. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In dieser Woche fallen zwei wichtige Entscheidung im DFB-Pokal. Zunächst wird am Dienstag und Mittwoch ausgespielt, welche 16 Mannschaften im Wettbewerb bleiben dürfen. Am Sonntag wird dann auch geklärt, auf wen sie im Achtelfinale treffen.

Wann findet die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals statt?

Die Auslosung der Paarungen im Achtelfinale des DFB-Pokals findet am Sonntag, 5. November 2023, im Rahmen der Liveübertragung des Topspiels in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg statt. Anstoß des Duells ist um 15 Uhr, in der Halbzeitpause - also gegen 15.45 Uhr - wird dann das Prozedere starten. Die Ziehung findet wie gewohnt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Wo ist die DFB-Pokal-Auslosung live im TV zu sehen?

Das ZDF überträgt am Sonntag live - sowohl das Frauen-Topspiel als auch die Auslosung. Moderiert wird diese von Sven Voss. Auf den kicker-Portalen finden Sie wie gewohnt einen LIVE!-Ticker zur Pokal-Auslosung.

Welche Beschränkungen gibt es bei der Auslosung?

In Achtel-, Viertel- und Halbfinale werden die Paarungen aus einem Topf ausgelost, wobei die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht hat. Bei Spielen zwischen Lizenzspieler- und Amateur-Mannschaften haben die Amateur-Mannschaften Heimrecht.

Wann findet das DFB-Pokal-Achtelfinale statt?

Um die acht Viertelfinalplätze wird am 5./6. Dezember 2023 gespielt. Das Viertelfinale erstreckt sich gleich auf vier Spieltermine: 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024. Am 2./3. April 2024 steigt das Halbfinale. Das große Finale um den DFB-Pokal findet in dieser Saison am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.