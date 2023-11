Cup-Held Schlager: "Es war ein Abnützungskampf"

Salzburg-Torhüter Alexander Schlager avancierte im Auswärtsspiel beim TSV Hartberg zum Cup-Helden. Auch, aber nicht nur wegen seines gehaltenen Strafstoßes im Elfmeterschießen.

Beinahe hätte der FC Red Bull Salzburg früh in der Saison das angepeilte Double abschreiben müssen: Der Ligakrösus lag im ÖFB-Cup-Achtelfinale bei Hartberg nach dem Treffer des kurz zuvor eingewechselten Maximilian Entrup (67.) bereits mit 0:1 zurück und drohte nach dem Viertelfinal-Aus gegen Sturm Graz in der Vorsaison erneut frühzeitig aus dem Pokalbewerb auszuscheiden.

Schlussendlich durften die Mozartstädter am Mittwochabend aber doch noch über den Aufstieg jubeln. In der regulären Spielzeit hatte zunächst Petar Rakov (77.) für den Ausgleich gesorgt, im Elfmeterschießen avancierte dann Torhüter Alexander Schlager zum Helden. Der 27-Jährige parierte den fünften Hartberger Elfmeter von Donis Avdijaj und sorgte somit für die Entscheidung. "Das war ein hartes Stück Arbeit heute, wir haben alles investiert und am Ende geht’s ums Weiterkommen - das haben wir gemacht", erklärte Schlager auf der Webseite der Salzburger.

Struber "Teamwork pur"

Zustimmung erhielt Schlager von Trainer Gerhard Struber. "Es war ein richtiger Cup-Fight heute, Hartberg hat uns alles abverlangt, wir haben in allen Phasen all in gehen müssen", meinte der 46-Jährige, der insgesamt von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft sprach: "Auch wenn’s mit dem Elfmeterschießen immer ein bisschen glücklich ist. Wir haben wahnsinnig viel investiert, schon cool, wie wir diesen Fight hier auswärts angenommen haben gegen ein sehr starkes Hartberg - das war Teamwork pur!"

Auch Schlager streute den Gastgebern für ihre couragierte Leistung Rosen: "Hartberg hat einfach sehr gute Lösungen gefunden. Es war ein Abnützungskampf, eine Geduldsfrage." Unter dem Strich sei wichtig gewesen, dem Ziel - sprich dem Cup-Titel - ein Stück nähergekommen zu sein. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 5. November statt.

Schopp: "Es liegt Gewaltiges vor uns"

Nicht mehr im Lostopf werden dann die Hartberger zu finden sein. "Das ist wohl der bitterste Weg, um aus dem Cup auszuscheiden", wurde Trainer Markus Schopp in der "Kleinen Zeitung" zitiert. Dennoch zeigte sich der ehemalige Barnsley-Coach von der Entwicklung seiner Mannschaft angetan: "Wir können an solchen Spielen wachsen und ich bin zuversichtlich, dass wir das tun werden. Es liegt Gewaltiges vor uns und die Jungs brennen darauf."

Unmittelbar nach dem Spiel regierte im Lager der Oststeirer aber noch der Frust. "Es überwiegt natürlich die Enttäuschung, aber wir hatten Salzburg 120 Minuten im Griff, stehen jetzt dennoch mit leeren Händen da", erklärte Entrup, der in der 86. Minute alleine vor Schlager den möglichen Matchball vergeben hatte. Und somit seinen Teil dazu beitrug, dass der Salzburg-Schlussmann zum Cup-Helden wurde.