Comeback im Stadtderby: BFC Dynamo klettert vorerst auf Rang 1

Zum Auftakt des 12. Spieltages in der Regionalliga Nordost sicherte sich der BFC Dynamo die vorläufige Tabellenführung. Im Stadtduell mit Viktoria Berlin kam der BFC zweimal zurück und erkämpfte sich letztlich eine 3:3-Punkteteilung.

BFC Dynamo kommt zweimal zurück

Das Stadtderby begann zaghaft. In der Anfangsviertelstunde spielte sich das Gros des Spielgeschehens im Mittelfeld ab, ohne dass eines der beiden Teams so etwas wie Torgefahr erzeugte. Ein langer Ball von Touglo, der durchrutschte, leitete aus heiterem Himmel das 1:0 für Viktoria ein. Hebisch lief allein aufs Tor zu und hatte Glück, dass der herausstürmende Bätge den Ball nicht richtig traf. Viktorias Stürmer musste letztlich nur noch einschieben (25.). Die Antwort des BFC ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Breitfeld fand nach gut einer halben Stunde Dadashov, der Kinzig aus gut neun Metern keine Chance ließ (32.).

Nach dem Seitenwechsel ging es weiter hin und her - und wieder legte die Viktoria vor. Der frisch eingewechselte Günay setzte Damelang per Steckpass in Szene, der den Ball an Bätge vorbei zum 2:1 ins Tor schob (55.). Wenig später roch es dann sogar stark nach Vorentscheidung, als Falcao Eder aussteigen ließ und auf 3:1 erhöhte (49.). Dynamo bewies an diesem Abend allerdings Spitzenteam-Qualitäten, steckte nicht zurück und zeigte den Willen, das Ruder noch einmal rumreißen zu wollen. Diese Willensleistung mündete im Anschlusstreffer durch Stockinger nach rund einer Stunde (58.). Der BFC nagelte Viktoria in der Folge in der eigenen Hälfte fest. Erst visierte Siebeck per Kopf nur den Pfosten an, wenig später stellte Sussek von der Strafraumkante verdientermaßen auf 3:3. Bis auf eine kuriose gelb-rote Karte von BFC-Coach Kuhnert, der binnen weniger Minuten gleich zweimal den Ball gegen die Bande schoss und folgerichtig mit der Ampelkarte vom Platz flog, und eine letzte Riesenchance von Dadashov war es das dann aber auch in diesem intensiven Stadtderby.