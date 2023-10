Club-Coach Fiel über Jeltsch: "Hätte keine Probleme, ihn mitzunehmen"

Can Uzun, Nathaniel Brown, Jens Castrop, Julian Kania: Beim 1. FC Nürnberg sorgen Talente für Furore. Nun könnte das nächste Eigengewächs in den Fokus rücken.

Denn wenn der 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Holstein Kiel antritt, droht den Franken ein Engpass in der Innenverteidigung. Dort wird neben dem Langzeitverletzten Christopher Schindler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) auch der rotgesperrte Ivan Marquez definitiv fehlen. Zudem reicht auch die Zeit bei James Lawrence (muskuläre Probleme) nicht, wie am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz publik wurde.

Zu allem Überfluss steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Florian Hübner, der zuletzt sowohl angeschlagen als auch erkrankt war. Am Donnerstag stieg der 32-Jährige zwar wieder in das Training ein, ob es bei ihm für 90 Minuten an der Förde reicht, steht aber noch nicht fest: "Das werden wir dann in Ruhe noch einmal besprechen", sagte Club-Coach Cristian Fiel. "Solange er laufen kann, wird er alles dafür tun, um zu trainieren", fügte Fiel an. Allerdings muss noch abgewartet werden, wie Hübner auf die Belastung reagiert.

Bleiben als aktuell komplett gesunde Innenverteidiger Ahmet Gürleyen und Jannes Horn - zu wenig für den Auftritt beim aktuellen Tabellendritten, bei dem Fiel ein "hohes Maß an Intensität" erwartet. Doch eine Option bietet sich aus dem eigenen Nachwuchs an.

Fiel: "Der Junge ist auf jeden Fall in meinem Kopf"

Denn bereits seit dem Sommer trainiert Finn Jeltsch regelmäßig bei den Profis mit. Der gerade einmal 17-Jährige wurde im westlichen Mittelfranken geboren und seit 2020 beim Club ausgebildet. In einigen Testspielen wie beim jüngsten 1:0 beim TSV Buch durfte Jeltsch bereits im Herrenbereich ran - und wusste durchaus zu gefallen.

"Der Junge ist auf jeden Fall in meinem Kopf", sagte Fiel. "Er zeigt in jedem Training, in dem er dabei ist, wie weit er schon ist und was er bereits gut macht", lobte Fiel. Bauchgrummeln, den für die A-Junioren spielenden Jeltsch ins kalte Wasser zu werfen, hat Fiel deshalb nicht: "Ich hätte keine Probleme, ihn mitzunehmen." Eine Ansicht, die alle Verantwortlichen beim Club teilen: Erst Anfang Oktober wurde Jeltsch, der als Stammkraft in diesem Sommer mit der deutschen U 17 bei der Europameisterschaft triumphierte, mit einem Profivertrag ausgestattet.