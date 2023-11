Casteels entscheidet, ob er gegen Werder spielt

Kehrt Koen Casteels am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder Bremen ins Tor des VfL Wolfsburg zurück? Der Belgier darf selbst entscheiden, ob er gegen seinen Ex-Klub spielt.

Er ist wieder im Training, absolviert das komplette Übungsprogramm mit Torwarttrainer Pascal Formann. Ob Koen Casteels am Sonntag gegen Bremen aber auch wieder zwischen den Pfosten des VfL Wolfsburg steht, das ist immer noch offen. "Koen macht Fortschritte", berichtet Trainer Niko Kovac zwar, "wir erwarten am Samstag ein klareres Bild und werden es bis zum Ende offenhalten." Mit einer nicht näher erläuterten "Entzündung im Bauchbereich" war Casteels Mitte Oktober von der Länderspielreise aus Belgien zurückgekehrt und verpasste nach den Spielen mit seinem Land auch noch zwei Ligapartien (1:2 gegen Leverkusen und 2:3 in Augsburg) sowie den 1:0-Pokalerfolg über Leipzig mit dem VfL. "Ich wünsche mir und hoffe, dass er es schafft", setzt Trainer Kovac auf das Comeback des 31-Jährigen - der letztlich selbst entscheiden darf, ob er spielt oder nicht.

"Sollte Koen sein Okay geben, wird er auch sicher spielen"

Maßgeblich wird das Wolfsburger Abschlusstraining am Samstag sein. "Dann werden wir mehr wissen", sagt Kovac, "sollte Koen nach dem Training sein Okay geben, wird er auch sicher spielen. Wenn nicht, wird Pavo das Tor hüten." Pavao Pervan vertrat Casteels zuletzt, im Pokal hielt der Österreicher erstmals seinen Kasten sauber und feierte seinen ersten Sieg in diesem Jahr.

Wind hat Schmerzen, soll aber wieder auf Torejagd gehen

Ansonsten gibt es noch viele Fragezeichen, was die Aufstellung betrifft. Schließlich hatte Kovac unter der Woche kräftig rotiert und hätte nach dem vor allem kämpferisch überzeugenden Pokalerfolg nur wenig Grund, an seiner Startformation etwas zu verändern. Hätten da nicht arrivierte Kräfte auf der Bank gesessen. Bei Torjäger Jonas Wind, der schon achtmal traf, gibt es trotz anhaltender Probleme mit der Achillessehne die klare Tendenz, dass er wieder ins Team zurückkehrt. Kovac: "Es ist immer ein latenter Schmerz da, das irritiert schon ein wenig. Aber er fühlt sich gut, ich hoffe, dass er dementsprechend performen kann."

Kovac lobt Cernys Entwicklung

Vaclav Cerny, Siegtorschütze gegen RB, dürfte seine Bewährungschance genutzt haben und erneut beginnen. "Mit seiner Entwicklung bin ich zufrieden", betont der Trainer, "ich hoffe, dass er in den nächsten Spielen zeigen kann, was in ihm steckt." Das kann ab sofort auch wieder Linksverteidiger Rogerio. Nach seinem Muskelfaserriss in der Wade steht der Brasilianer wieder zur Verfügung.