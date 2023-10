Burkardts Prognose: Comeback noch vor Weihnachten

In der aktuellen Krise wird Jonathan Burkardt bei Mainz 05 schmerzlicher vermisst denn je. Die Rückkehr des Langzeitverletzten zeichnet sich aber endlich konkret ab.

Fast ein Jahr liegt der letzte Bundesliga-Einsatz von Jonathan Burkardt (23) nun schon zurück. Am 13. November 2022 verletzte sich der Mainzer Angreifer in der finalen Partie vor der Katar-WM gegen Eintracht Frankfurt (1:1), es folgte eine quälend lange Leidenszeit inklusive mehreren Comeback-Ankündigungen, niederschmetternden Rückschlägen und zwei Knie-Operationen. Nun aber deutet alles auf ein kurzfristig bevorstehendes Ende von Burkardts Zwangspause hin. Auf einer Podiumsdiskussion vor Studenten in der Mainzer MEWA-Arena erklärte der U-21-Europameister von 2021 am Donnerstagabend: "Es geht mir richtig gut. Seit der zweiten Operation im Mai läuft alles nach Plan und wird von Woche zu Woche besser."

In der Winterpause könnten dann die Vertragsgespräche folgen

Am Vormittag trainierte Burkardt noch individuell mit dem ebenfalls verletzten Philipp Mwene, absolvierte dabei aber Sprints, Dribblings und Torschüsse, die bereits ahnen ließen, was der Profi am Abend bestätigte: "Es fehlt nicht mehr viel zum Mannschaftstraining." Wann er in einem Pflichtspiel auf den Rasen der MEWA-Arena zurückkehrt, sei zwar "schwer zu sagen", ergänzte Burkardt, ließ aber dann diese optimistische Prognose folgen: "Ich gehe davon aus, dass es noch dieses Jahr sein wird." Naheliegend wäre freilich, den Stürmer angesichts der langen Ausfallzeit zunächst über ein, zwei Spiele in der Regionalliga-Elf heranzuführen. Zudem steht nach wie vor dieser Zeitplan: Sobald Burkardt wieder voll mitmischt, werden Gespräche über die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zum Thema. Die Winterpause böte dafür die ideale Gelegenheit.