Bundesliga-Start am 23. August: Rahmenterminkalender für 2024/25 beschlossen

Die Eckdaten für die Saison 2024/25 im deutschen Profifußball sind seit Freitag festgelegt. Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung die Rahmenterminkalender der Männer und Frauen für die kommende Spielzeit offiziell verabschiedet.

Bei den Männern rollt der Ball nach der Heim-EM (vom 14. Juni bis 14. Juli) ab 2. August 2024 wieder, bei den Frauen geht es am 17. August nach Abschluss der Olympischen Spiele mit dem ersten Wettbewerb los.

Den Anfang bei den Männern machen die 2. Bundesliga und die 3. Liga. Beide Wettbewerbe starten am 2. August in die neue Saison. Bereits zwei Wochen später stehen die erste Runde im DFB-Pokal (16. bis 19. August) sowie der nationale Supercup (17. August) an. Schon jetzt steht fest: Die beiden Supercup-Teilnehmer holen ihre Erstrundenspiele im DFB-Pokal dienstags und mittwochs am 27. und 28. August nach.

Auch 3. Liga ruht in den drei Länderspielperioden

Auftakt in der Bundesliga ist am 23. August - also nur knapp sechs Wochen nach dem EM-Finale. In den drei Länderspielperioden (2. bis 10. September, 7. bis 15. Oktober und 11. bis 19. November) ruht der Spielbetrieb in Deutschlands Profiligen einschließlich der 3. Liga. Logistisch spannend wird die Saison auch wegen der heiß diskutierten Champions-League-Reform.

In die Winterpause gehen die Profiklubs nach den Partien am 22. Dezember 2024. Bis dahin hat die Bundesliga 15 Spieltage absolviert, die 2. Bundesliga 17 und die 3. Liga sogar 19, sodass in zwei von drei Ligen die Hinrunde zu diesem Zeitpunkt bereits komplett abgeschlossen ist. Im DFB-Pokal sind bis zur Winterpause drei Runden gespielt und die Viertelfinalisten ermittelt. Die zweite Runde ist für 29./30. Oktober angesetzt, das Achtelfinale wird am 3./4. Dezember ausgetragen.

Die Bundesliga legt im Kalenderjahr 2025 bereits am 10. Januar los und lässt gleich einen Spieltag unter der Woche folgen, um die Hinrunde abzuschließen. Die Klubs der 2. Bundesliga und 3. Liga greifen dann ab dem 17. Januar wieder ins Geschehen ein. Saisonschluss ist in Bundesliga und 3. Liga am 17. Mai, die 2. Bundesliga endet einen Tag später.

Sieben Wochen Winterpause bei den Frauen

Das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion schließt sich am 24. Mai an. Die Relegationsspiele zur Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga sind im Zeitraum zwischen dem 22. und 27. Mai vorgesehen. Ausweichtermine in der Relegation sind für den Fall möglich, sollte beispielsweise ein Relegationsteilnehmer im Pokalendspiel stehen.

Die Frauen absolvieren die erste Runde im DFB-Pokal am selben Wochenende wie die Männer (17. und 19. August 2024). Der 1. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga folgt eine Woche später. Das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga ist für den 30. August terminiert. Unterbrochen wird die Hinrunde von zwei Länderspielperioden (21. bis 29. Oktober und 25. November bis 3. Dezember).

Die Winterpause in den Frauen-Bundesligen beginnt am 16. Dezember 2024 und dauert sieben Wochen, ehe es am 31. Januar 2025 mit dem 13. Spieltag weitergeht. Die 2. Frauen-Bundesliga setzt ihre Saison eine Woche später (9. Februar) fort, das DFB-Pokal-Viertelfinale schließt sich unmittelbar daran vom 11. bis 13. Februar an.

Das Halbfinale ist für das Wochenende 22./23. März angesetzt. Das große DFB-Pokal-Finale in Köln, das in diesem Jahr mit 44.808 Fans erstmals ausverkauft war, steigt am Donnerstag, 1. Mai 2025. Die Saison in der Frauen-Bundesliga endet am 11. Mai, in der 2. Frauen-Bundesliga fallen am 18. Mai die letzten Entscheidungen.